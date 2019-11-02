向80人及單位追討一馬款額 拉蒂法：約半數要求更多時間

（布城1日訊）反貪會主席拉蒂法說，反貪會向80個個人與單位追討有關一馬發展有限公司（1MDB）的款額，當中有不少人願意配合及提供真正使用款項者的資料。

“當中有大約一半的個人和單位要求給予更多時間處理。”

她週五在出席反貪會媒體感謝宴後受詢時說，有者要求展延，而有者則表示沒有能力償還，並指本身並非款項使用者。

“如果他們願意合作，提供真正獲得上述款項的人士，我們會追查真正拿錢的人。”

她說，有者願意合作，也有人報警，反貪會將會調查和跟進。

針對美國司法部已經和劉特佐達成協議，為1MDB追回近10億美元資產一事，拉蒂法表示不予置評，因為有關案件仍在進行中。

較早時，反貪會已經向80個個人、公司、政黨和團體發出傳票通知，以追討4億2000萬令吉疑涉及1MDB的款額。

被追討的個人包括前首相拿督斯里納吉的胞弟拿督斯里納西爾、前聯邦土地發展局前主席丹斯里沙裡爾、前貿工部副部長拿督阿末馬斯蘭、丹斯里林順平、國大黨總部、馬華雪州和吉打州聯委會等。

此外，詢及去年公正黨黨選時有人向反貪會投報，之後是否有任何進展的問題時，拉蒂法說，她不能對此事發表評論。

至於邊界走私案的後續情況，她則稱，反貪會已警方和關稅局合作，警方也已經進行逮捕和調查工作，也有人提供其他地區所發生的類似事件的資訊。

“當局會繼續採取行動，希望越來越多人協助調查及防範類似事情重演。”

指反貪會媒體關係密切

拉蒂法說，媒體工作者出席“反貪會媒體感謝宴”一事，顯示反貪會和媒體的關係密切，且媒體願與反貪會步伐一致向貪污宣戰。

“因此，對我而言是間接的推動力，我們會繼續傾盡全力執行職務和履行人民的委託，對付貪污濫權的人。”

她說，媒體的責任是啟迪民智，記者不只是報導而已，也應教育民眾拒絕涉及貪污。

她也促請媒體協助反貪會，在反貪會調查時不要報導，而反貪會將在完成調查後分享資訊。

她指出，媒體和反貪會應該團結一致，勿給予貪污有任何存在的空間。

“有者利用貪污課題建立本身的地位，也有人利用貪污的課題作為武器推翻對手，媒體也不應該受到這些人的利用。”

她說，媒體應該秉持專業和操守對各造公平的報導。

“反貪會進入建築物取得資料，有關人士並不一定違法，可能只是協助調查，如果曝光了，對當事人不公平。”

她也說，根據反貪會法令29（4）條文，投報者不應該對外公佈​​詳情，應該由反貪會調查後確定是否構成貪污。