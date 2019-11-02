民調：40%華裔 58%巫裔 投票傾向同第14屆大選

（吉隆坡1日訊）雪州政府智庫達魯益山機構（IDE）在丹絨比艾進行的一項民調結果顯示，目前只有約40%華裔受訪者準備把選票投回給在第14屆大選時所支持的政黨。此外，雖然補選投票日──11月16日近在眉睫，但當地大部份選民至今仍未決定投票給哪一位候選人。

在第14屆大選中，反風大起促使希盟以微差的524張多數票擊敗馬華候選人。

《當今大馬》引述達魯益山機構副主席禮端（Mohammad Redzuan Othman）的談話指出，上述民調涉及1518名受訪者。

有關民調是在各黨未揭曉候選人之前的10月18日至20日期間所進行，而當中受訪者的種族、性別和年齡比率皆符合丹絨比艾的人口結構。

雖然83%受訪者聲稱將會投給第14屆大選時所支持的政黨，但若以種族分類，目前只有區區41%的華裔受訪者打算這樣做。

至於巫裔受訪者，有58%指他們會投回相同的政黨。

此外，高達69%受訪者表明已知道要投票給誰，而剩餘的31%則尚未作決定。

在華裔受訪者方面，目前只有36%已作決定，反而是多達63%的巫裔受訪者表明已有決定。

丹絨比艾國席的選民比例為57%巫裔、42%華裔和1%印裔。

國陣將委派前國會議員黃日昇迎戰團結黨的丹絨比艾區部主席卡敏（Karmaine Sardini），民政黨和伊斯蘭陣線（BERJASA）也將加入戰圍。

禮端：馬來選民左右為難

達魯益山機構副主席禮端預測，猶豫不決和心有不滿的選民將覺得，難以在馬華候選人黃日昇和土團黨候選人卡敏之間作選擇，特別是傾向投選馬來穆斯林代表的巫統忠實選民更是感到左右為難。

“這就是他們的困境。馬來選民應該投選過去曾否決伊斯蘭刑事法的華裔候選人，還是身為領禱師和經營伊斯蘭宗教學校（tahfiz）的希盟候選人？”

“候選人的因素將決定投票方式。喜歡與否，種族在馬來西亞的脈絡下仍然是重要的因素。”

“對於視投票為'罪惡及獎賞'（dosa dan pahala）課題的（馬來）選民，他們會選一個傷害較小的選項，即不要出來投票。”

華裔遊子或不投票 禮端：國陣勝算略高

禮端說，華裔選民特別是住在外地的遊子或會對是否回鄉投票感到猶豫。

民調顯示，約56%受訪者披露，他們有家人是住在丹絨比艾以外的遊子選民。

“回來投票需要決心。他們只會在有迫不得已的理由下，才會下定決心……華裔對希盟感到不滿，但這不表示他們會轉向支持國陣。所以，他們若非不回家，就是完全地拒絕投票。”

他也預測，丹絨比艾補選的投票率將偏低，但他不願說明所預測的數據。

此外，他也不願預測哪個政黨的勝算較高，只指中選者只會以微差勝出。

“國陣特別是巫統比希盟擁有更忠誠的支持和成熟的基層。如果第14屆大選的投票傾向維持不變，巫統跟伊斯蘭黨結盟後，國陣的勝算更勝一籌。”

在第14屆大選，國陣和伊黨獲得的票數佔了總票數的51.7%，希盟只囊括其中46.3%。但隨著希盟執政聯邦和柔佛州，形勢或許有別。

禮端也說，第14屆大選的數據顯示，希盟在人口較密集及容易接觸，而不需太多動員的選區比較受歡迎。