火箭議員抗議淡虎漫畫二案 指所受待遇還不如在野黨





（吉隆坡1日訊）行動黨因遭數項課題纏身而召開高層領袖匯報會後，該黨秘書長林冠英說，黨內的民選議員在該項匯報會上強烈抗議近日發生的“淡米爾之虎”和“漫畫《互利共贏的一帶一路》”事件，並認為行動黨雖為執政陣線的成員，但其所受待遇卻還不如在野黨。

《當今大馬》週五引述林冠英的文告內容指出，在周四晚舉行的匯報會上，行動黨領導層主要是討論兩件事，即行動黨的民意代表遭警方扣留的事件，以及漫畫《互利共贏的一帶一路》被查禁一事。

林冠英說，他們已在內閣會議上表達了上述觀點。

“當前對《國家安全罪行（特別措施）法令》（SOSMA）的審查檢討仍在進行之中，以便可以加強司法監督，以及刪除一些嚴苛的規定，另一方面，針對內政部在漫畫風波一事所作的種種決策，以及警方的調查，政府亦允許在法院中提出上訴和司法复核。”

“有關當局必須作出解釋，為何把已經不存在的淡米爾之虎和恐怖組織ISIS相提並論。”

“行動黨會與我們被扣留的民意代表及黨員同在，並提供法律援助，同時幫助其家庭和支援其選區。”

此外，林冠英也說，行動黨歡迎吉隆坡地庭週五所作的判決，即允許行動黨馬六甲行政議員兼牙力區州議員沙米納登（G Saminathan）等4人的保釋申請案件轉交高庭裁決。

曾參加共產黨黨校培訓者 林冠英：為何未被對付？

林冠英說，行動黨的民意代表被警方扣留一事被指與淡米爾之虎有關係，漫畫《互利共贏的一帶一路》被查禁一事則被指是宣傳共產主義。

“但問題又來了，為什麼當局不對參加過共產黨黨校培訓，或是在共產黨代表大會上發表演講的前朝政府領袖採取任何行動？”

他指出，行動黨的民選代表於週四晚在行動黨總部召開的全國會議中，對當局在毫無來由下，忽然以“惡法”國安法對付其州級領袖一事感表達“極度不滿”。

“在此要問，為何現在的在野黨領袖於2018年大選前執政時卻不曾被如此惡劣對付？”

“有個懸而未解的問題是，為什麼現任政府會以2018年之前犯下的罪行向民主行動黨的民選議員開刀？”

“奇怪的是，為何當時的國陣政府並沒有對他們採取一樣的行動？之前沒有採取類似行動的政府領袖現在已下野成為反對黨，有些人是否已經收了錢，引發了對存在的暗勢力（ deep state）之懷疑。”

行動黨確保宣言落實 強調需廢除國安法

林冠英說，行動黨也將在政府體制內繼續尋求合作，以確保希盟在大選宣言中的承諾不是紙上談兵，而是能夠一步一腳印地落實。

“國安法應該如2018年希盟大選宣言中所承諾，必須將之廢除。”

行動黨近來面對淡米爾之虎和漫畫《互利共贏的一帶一路》被查禁的課題。在淡虎案中，該黨的兩名州級領袖，即馬六甲牙力州議員沙米納登，以及森州龍城州議員古納瑟卡蘭（P Gunasekaran）於10月10日因涉“淡米爾之虎”恐怖組織，而遭警方援引國安法，連同其餘10人一併扣留。

在扣留逾兩週後，上述12人於本週兩次被控，罪名包括支援、通過網路支持恐怖活動和恐怖組織“淡米爾之虎”，以及擁有跟恐怖組織有關的物品。

此外，跟行動黨關係密切的馬中商務理事會業務執行長丘光耀也因出版了《互利共贏的一帶一路》漫畫，被指宣揚共產主義而飽受抨擊，內政部更在較後查禁該漫畫。

丘光耀之後宣布辭去馬中商務理事會的職務，並準備興訟以挑戰內政部的封殺令。