料赶得及明年首季启用 国会新大楼明年1月建峻





（吉隆坡1日讯）国会下议院副议长倪可敏披露，耗资1亿8000万令吉的国会新大楼，预计会在明年1月中旬建峻，相信可赶得及在明年国会第一次会期正式启用。

也是安顺区国会议员的他，出席国会职员双月集会受邀致词时说，新大楼启用后将设有内阁部长办公室、国会议员办公室、国会图书馆、商务中心、咖啡厅、特别遴选委员会会议室等现代化设施；此外，为贯彻健康文化及带动运动风气，新大楼内也将设有健身室、桑拿浴室、网球场等运动设备，让长时间开会的朝野议员可松驰身心、锻炼健康身体。

他强调，为落实行政、立法、司法三权分立，总检察署目前正如火如荼草拟新的国会服务法令，预计新法令可在明年上半年通过；届时，我国国会将成真正独立的立法机构，并迈入一个全新里程碑。

“适逢今年是我国国会60周年纪念，国会的改革措施拥有特别重要意义，如今推动的国会民主化、透明化都符合新马来西亚的愿景，希望广大人民群众能支持国会的改革开放、一起携手深化我国民主。”

倪可敏说，希盟执政后在短短一年半时间，已成功落实民主化措施包括委任反对党成为国家公共账目委员会主席、通过动议规定全体222个国会议员公布个人财产的“阳光法案”、修改议会常规成立11个特别遴选委员会、设立部门日、提升口头问答效率等，种种改革措施如今都已初见成效，证明人民用手中一票去推动改朝换代的努力没白费。

他声称，虽然今年国会会议目前尚在进行，但明年国会的开会日期已出炉；明年国会会期将于3月9日正式开始，预计全年开会天数将从前朝国阵的53天大幅度增至77天，增幅达40%。

“国会是国家最高立法机构、地位崇高，我勉励全体国会人员身体力行，捍卫我国的中庸开明精神、守护多元文化，同时勤奋工作报答人民与国家。”

出席国会双月集会者包括国会下议院议长丹斯里阿里夫、下议院副议长拿督莫哈末拉昔、上议院秘书里端玛末、国会总监拿督卡米斯及各部门主管等。