刘伟强：除非证明未经同意 ​公司涉贪坐累管理层





（吉隆坡1日讯）负责法律事务的首相署部长拿督刘伟强指出，2018年马来西亚反贪污委员会法令新增的第17A条文，“特别”之处是，如果商业组织的掌控者和/或高级管理人员被裁定违反反贪会法令，则可能会受到严厉刑事处罚，除非有关掌控者和/或高级管理人员能证明贪污行为未经他的同意，或是他纵容进行。

他今日在“中总企业责任条文讲座会（反贪会法令第17A条文）”发表主题演讲时，如是提及。由于他未克出席，讲词由政治秘书马丁汤姆斯代读。

他说，有关掌控者和/或高级管理人员也须审查评估（due diligence），以防止组织内的贪污行动。

他表示，商业组织都存在广泛的网络，无论是直接或间接地通过“关联人”（即代理、顾问和/或所谓的“跑腿”runners）将贿赂被定为刑事犯罪。

“与类似的法律一样，该法律提供了抗辩机会，若商业组织拥有足够及有效的程序，这可用作辩护理由，以减轻董事和管理层的潜在个人责任。”

新条文明年6月生效

刘伟强说，新加入的第17A条文（亦称为“企业责任”）是为解决商业组织的贪污舞弊行为，该法令已提呈国会并在2018年4月4日获通过。

他强调，修正后的法令将在2020年6月生效，一旦商业组织的相关人士涉及行贿，以便能为有关的商业组织得到或保留合约或利益，有关商业组织即可被控；现在是2019年最后一季，距离此法律生效尚有7个月。

他说，根据全球金融诚信组织（GFI）进行的一项研究结果显示，从2006年到2015年，大约有337亿美元（1386亿6000万令吉）被非法侵吞和调离马来西亚。

“经济合作与发展组织（OECD）估计数十亿美元的国家财富，通过不正当和欺诈性渠道被夺走，可用来建立医院、学校、改善国家安全和人民福祉的资金被用来满足个人利欲。”

讲座会由马来西亚中华总商会（中总）主办，协办单位是隆雪中总及巴生中华总商会，《星洲日报》是支持媒体。

出席者包括中总第一副总秘书蔡文洲律师、中央理事吕镓喜和傅庆隆、法律组顾问黄沛楠和副主任陈嘉斌；讲座会主持人许统义及主讲人李明安（大马内部审计师协会的审计委员会主席）和大马企业管理机构（MICG）副主席戴维贝里。