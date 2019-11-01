民選代表遭國安令對付 林冠英：行動黨極度不滿

（吉隆坡1日訊）行動黨秘書長林冠英聲稱，行動黨的民選代表在昨晚行動黨總部的全國會議中，對有關當局在毫無來由下忽然以《國家安全罪行（特別措施）法令》（SOSMA）的壓迫性惡法對付行動黨的州政府領袖感極度不滿。在此要問為何現在的反對黨領袖在2018年大選前執政時，卻不曾被如此惡劣對付？

他發表文告表示，有個懸而未解的問題是，為何現任政府會以2018年之前犯下的罪行向民主行動黨的民選議員開刀？奇怪的是，為何當時國陣政府並沒對他們採取一樣的行動？之前沒採取類似行動的政府領袖現在已下野成反對黨，有些人是否已收了錢，引發了對存在的暗勢力（deep state）之懷疑。

林冠英也是財政部長，他說，昨晚我們的會議主要討論兩件事，一是民主行動黨的民意代表被警方扣留一事，二為漫畫被禁風波。前者被指與淡米爾之虎有關系，後者則遭指控宣傳共產主義。問題又來了，為什麼不對參加過共產黨黨校培訓，或在共產黨代表大會上發表演講的前朝政府領袖採取任何行動？

林冠英說，今日的內閣會議上，行動黨已表達了這些觀點。當前對《國家安全罪行（特別措施）法令》（SOSMA）的審查檢討仍在進行中，以便可加強司法監督及刪除一些嚴苛的規定。

另一方面，針對內政部在漫畫風波一事所作的種種決策及警方的調查，政府亦允許在法院中提出上訴和司法複核。有關當局須給予解釋，為何把一個已不存在的淡米爾之虎和恐怖組織ISIS相提並論。

他表明，行動黨會與我們被拘留的民意代表和黨員同在，並提供法律援助，同時幫助其家庭和支援其選區。行動黨也將在政府體制內繼續尋求合作，以確保希望聯盟在大選宣言中的承諾不是紙上談兵，而是能一步一腳印地落實。

他同時也歡迎吉隆坡地庭的判決，允許馬六甲牙力區州議員沙米納登及其他三人轉移高庭裁決，即在被控與淡米爾之虎組織有聯系之下是否可獲保釋。法官羅茲娜在她的判詞中提到，以藍卡巴星為首的行動黨律師團的申請合理。

“在調查期間，竟在沒審訊之下被扣押28天，而且還不允許保釋，這是國安法中最苛刻的條規之一。國安法應該如2018年希盟大選宣言中所承諾，必須將之廢除。馬六甲州行政議員沙米納登及森美蘭龍城區州議員古拿共5名行動黨黨員，皆在這次被控與淡米爾之虎有聯系的12人名單中。”