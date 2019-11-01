李文材：範圍模糊難辨 夜市禁煙有難度

（怡保1日訊）衛生部副部長李文材表示，衛生部會探討於夜市實施禁煙令的獻議，不過夜市範圍糢糊及難辨，沒有合規的界限，對執法行動而言具有難度。

“我們要如何詮釋在夜市吸煙呢？群眾也可以說是在住宅範圍吸煙，進而增加取締難度，不過我們還是會會探討相關的獻議。”

他今午主持2019年第31屆馬來西亞腫瘤科醫療年度大會後，受詢及獻議擴大禁煙令至夜市時，如此回應。

他說，當局現有針對食肆、冷氣或沒冷氣餐廳的禁煙令，都清楚闡明禁煙的範圍，然而夜市卻難以區分合規的界限，農貿市場（pasar tani）也是如此。

30％癌症源自不良作息

另外，他指出，國內30％的癌癥源自於不健康飲食、缺乏運動、肥胖、吸煙、飲酒等不良生活作息。而國內逾60％癌癥患者確診時多處於晚期，如第三期及第二期，因而影嚮康複的機率。

他說，若病患於患癌初期確診，康複的機率高達約95％。故此，當局冀望民眾善用政府醫院、政府診所及私人醫院等醫療設施進行身體篩檢，如巴氏塗片檢查（PAP ap Smear）、乳房X光造影掃瞄（Mammogram）或糞便潛血檢測等。

他舉例，政府也實施多項舉措免於國人罹患癌癥，如為兒童註射B型肝炎疫苗，而防子宮頸癌疫苗（HPV）也已列入國家免疫接種計劃等。

較早時，他致詞表示，癌癥病例逐年增加。數據顯示，國人每9名女性及每10名男性當中，就有一人是癌癥患者，而最常見的癌癥是乳癌、其次是肺癌（在男性中最常見）及大腸癌。

他指出，2018年，國內幾乎有4萬4000宗癌癥病例，當中超過2萬6000人死於癌癥。癌癥新病例的數量預計於2030年達至每年5萬5000宗。

腫瘤科醫生僅115人

針對缺乏腫瘤科醫生一事，李文材指出，國內腫瘤科醫生確實不足，迄今僅有約115人，需增至200名腫瘤科醫生。

因此，當局鼓勵醫生在本地大學進修相關專業的碩士課程，以便成為腫瘤科次專科醫生。

針對衛生部推廣醫療旅游方面，李文材披露，當局普遍在推動醫療旅游，因為能夠帶動國內經濟，並已鑒定3項推廣醫療旅游的利基範圍，計有心髒科、不孕治療及腫瘤科。當局同時也識別數所醫院，用於醫療旅游用途。

陪同者包括2019年第31屆馬來西亞腫瘤科醫療年度大會主席比斯華醫生、馬來西亞腫瘤科協會主席慕哈末阿里菲醫生。