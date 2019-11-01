張念群：提升無障礙環境 教部近期鑒定115學校

（吉隆坡1日訊）教育部副部長張念群今日說，政府在2020年財政預算案中撥款2300萬令吉，作為打造無障礙學習環境用途，因此該部將在近期內鑒定115所學校，以提升相關設備。

她為“Autsome”自閉症資源展主持開幕時說，教育部將根據需求鑒定出115所擁有較多特殊學生的學校，以給予每所學校20萬令吉預算，準備無障礙坡道、樓梯、殘障人士專用泊車位和廁所共4種設備。

“學校非常需要這4種設備，尤其是進行特殊教育綜合計劃（PPKI）和融合教育計劃（PPI）的學校，因為他們有許多特殊學生。”

她說，政府這筆撥款與教育部推出的“零拒收政策”的目標一致。自從教育部推出“零拒收政策”以來，參與PPKI和PPI的學生有所增加，今年至6月為止，共有8萬7574名特殊學生在主流學校接受教育。

她說，在這8萬7574名學生當中，有6萬8874名學生在國民學校裡參與PPKI、1萬6208人參與PPI，以及2492人在特殊教育學校裡就讀。目前全國只有274所學校具備無障礙設備。

詢及這筆撥款是否也會用作特殊教育教師的培訓時，她說，這筆2300萬令吉的撥款只會用作提升學校的無障礙設備，特殊教育教師的培訓經費則會來自於教師培訓用途的撥款。

“我們會根據需求鑒定這115所學校。這非常重要，因為還有很多學校沒有這些設備。”

張念群說，特殊孩子的父母受促在孩子進入政府學校就讀的兩年前，到教育部系統登記和接受相關檢查。