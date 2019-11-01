【最新油價】11月2至8日 RON 97降3仙


: 2019-11-01 17:11:01

【最新油價】11月2日至11月8日，RON 97降價3仙，每公升2.56令吉；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。

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