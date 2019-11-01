【檳議會】預算案擬減輕人民負擔 檳援金加碼











（檳城1日訊）檳州援助金計劃（iSejahtera）明年繼續！州政府宣佈將明年的樂齡回饋金及殘疾人（OKU）援金，從現有的一年130令吉提高到150令吉。

檳州首席部長曹觀友今日提呈檳州2020年財政預算案時說，這項計劃估計將讓17萬8000名樂齡人士受益，涉及款項為2670萬令吉，比今年增加356萬令吉。

“州政府也關注殘疾人（OKU）的福利，將130令吉年度援助金增至150令吉，受惠者約1萬人。此計劃涉及款項為150萬令吉，相比今年增加20萬令吉。”

曹觀友說，檳州政府意識到生活成本正在上升。為減輕人民負擔，州政府將在2020年耗資1500萬令吉，繼續提供免費巴士服務（CAT）。隨著回饋金的增加，檳州政府明年需撥出5000萬令吉。

撥款1.45億治水

曹觀友說，為確保檳州政府的排水系統得到提升，並妥善處理水患問題，州政府在2020年撥款1億453萬令吉作為治水計劃。

他說，檳州政府通過水利灌溉局（JPS）積極確保8項從2018年開始動工，總值1億5000萬令吉的高影響治水工程，可在2020年及2021年全面完工。

“至於在日落洞區的登姑路、日落洞路交界和蘇洛霹靂進行的日落洞河分流治水計劃地底工程，因獲得州排水系統獻金撥款而正在進行工程。這項耗資1320萬令吉的工程，預計將在2020年8月完成。”

另外，他補充，為了確保人民擁有足夠的水源供應，檳州供水機構預計將在2019年至2021年期間，投入5億100萬令吉以支持檳城的“不配水“政策。

光大設立UTC 15機構明年中入駐

曹觀友指出，光大是具戰略性的位置使得其成為設立城市轉型中心（UTC）的首選，預計明年中，將有15個政府機構在檳城城市轉型中心開始運作。

該中心工程預計將耗資2000萬令吉，其中大部分將由檳州發展機構承擔，主要用於提升光大1樓、2樓和3樓公共區域，以及裝修2樓和3樓的辦公室，及購買辦公室設備。而財政部則會撥款524萬令吉，用以支付特殊設備。

他繼說，城市轉型中心的成立，將讓人民可在同一屋簷下獲得一站式的服務。

謹慎開銷 赤字減30.88%

曹觀友披露，檳州政府明年財政預算案是一項謹慎、務實、精打細算的預算案，明年預算案將出現2億7350萬令吉的赤字，比2019年的3億9569萬令吉減少30.88%。

“雖然仍出現赤字，但州政府每年都秉持謹慎開銷原則， 尤其承諾繼續公開招標政策確保所有花費都物有所值，所以跟往年一樣，到年杪都會出現5000萬令吉或6000萬令吉的盈餘。”

他指出，明年的行政開銷為7億9266萬令吉，相較2019年的9億119萬令吉減少1億853萬令吉或12.04%。

“行政開銷縮減主要是將2億3000萬令吉轉至州發展基金，因此州政府明年只撥出1億5000萬令吉作為發展基金。檳州發展機構（PDC）和檳州供水機構（PBAPP）將在明年償還貸款，這將挪入發展基金中。”

他強調，發展基金的減少不會影響於明年既定的發展項目，而且州政府預計，明年的收入會有5億1916萬2400令吉。

敦林大道往阿依淡道路今動土

首長指出，5.7公里的敦林蒼祐醫生大道通往阿依淡的道路計劃，將於明日（2日）動土。

他說，目前由檳州政府通過公開招標委任的承包商仍為3條主要道路發展計劃進行詳細的設計工作，即丹絨武雅銜接直落巴巷的雙道路（第一配套）、敦林蒼祐醫生大道通往阿依淡的道路（第二配套），以及敦林蒼祐醫生大道前往新關仔角的道路（第三配套）。

針對第二配套（即敦林蒼祐醫生大道通往阿依淡），他說，州政府已在今年10月11日與Consortium Zenith Construction 私人有限公司（CZC）簽署合約；長達5.7公里的第二配套工程除了將有效縮短行程時間之外，也將有助於緩解阿依淡區交通擁擠的問題。

“該配套早期工程已在今年10月31日動工。”

他說，至於檳城第三條通道（第四配套）的可行性報告，目前正由州政府所委任的技術顧問進行審核中，承包商也同時進行修訂。該項目的詳細設計和進一步建設將取決於可行性報告的結果。

他說，第一泛島大道（PIL1）的環境評估報告（EIA）已在2019年4月份獲得環境局（JAS）的批准。如今，該項目正處於詳細設計階段，預料將在2020年開始動工，並耗時7年完成。

“一旦第一泛島大道完工，它將成為銜接檳島北部到南部的替代路線，全程路線僅耗時20分鐘。該大道同時也擁有6個樞紐銜接至策略區，即新關仔角、壟尾、西方路、湖內、敦阿旺醫生路和敦林蒼祐醫生大道。”

他指出，至於峇六拜輕快鐵正處於符合陸路公共交通機構（APAD）要求的階段，以獲得交通部的全面批准。州政府樂觀相信該項目將成為強化公共交通議程的催化劑。

另外，他說，州政府也將為檳城水路交通進行轉型，即從原有的渡輪服務轉變為更針對行人的客輪服務（vessel passenger），如水上德士或catamaran小遊艇，此計劃已在交通部長於8月份的拜訪活動上取得同意，而州政府也期待該計劃可在2020年初開始執行。

公僕最少獲1000元 大專生援金不變

曹觀友說，基於公務員付出的貢獻及鼓舞士氣，他宣佈發放半個月或相等於最低1000令吉的年終特別援助金（BKK）給公務員，希望他們在未來繼續提供優良服務。

“這筆款項共涉及3997名公務員，總撥款為542萬令吉。”

300元獎勵教師

另外，檳州583名獨中教師、1594名宗教及義務班（KAFA）教師、275名宗教小學教師、185名宗教中學教師將獲得300令吉特別獎勵金。

“252名誦經師、宗教私塾及伊斯蘭教幼兒園教師每人將獲200令吉特別獎勵金，總額為84萬1500令吉，以上三項獎勵金將在今年年12月發放。”

今年底發放

他說，檳州政府也將在明年，繼續撥出400萬令吉的高等教育學生援助金，所有在大馬半島升學的大專生可獲1000令吉援助金，在沙巴及砂拉越升學的學生則獲1200令吉援助金，而在技術學院升學者則獲300令吉援助金。

明後年放眼減少2%公僕

曹觀友說，州政府自2015年開始就實施公務員削減計劃（KSPA），通過工作崗位的切換與重組、限定職位填補上限、合理化服務方案來優化人力資源。

目前州內公務員有9504人，州政府放眼從2019年至2021年分階段削減5%公務員數目，即2019年減1%、2020和2021年再各減2%。

“公務員削減計劃會通過淘汰、撤銷等臨時調動方案來執行這項計劃。”