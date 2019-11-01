馬茲蘭：提升效率 查案官應多接觸民眾

（吉隆坡1日訊）全國副總警長拿督馬茲蘭說，各警區總部是武吉阿曼警察總部與大眾的中間人，但至今仍有民眾對於警方查案效率的不滿，如沒有向報案者更新查案進展，因此希望查案官們重視此問題，不要默不作聲，而是多與民眾接觸，以達致提供更好服務的目標。

馬茲蘭今早到吉隆坡警察學院主持“2019年警區主任與警隊高層研討會出席研討會”閉幕式時說，這次為期3天的研討會集合全國126名警區主任，以探討時下課題、警隊內部管理、紀律和廉正問題，包括傳達管理警隊內部方針的重要性，以提升警察服務素質。

為此，他呼籲地方警察加強與民眾的聯繫，在調查案件時多給予民眾回應和更新調查進度，以達致提供更好服務的目標。

“警隊有害群之馬，但無論如何不會姑息這些‘黑羊’，並會在發現問題時採取紀律行動對付。”

開放心態挺IPCMC

他指出，在此次的研討會上，也討論了警察涉及罪案、風化和賭博活動等破壞警察形象的問題，並希望警戒警隊上下時刻堅守警察之道，切勿徇私舞弊、知法犯法。

其中一項討論課題有關獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC），他已向各警區主任傳達，警方需以開放心態支持IPCMC成立，並冀望IPCMC能成為警察爭取權益的管道。

出席者尚有吉隆坡警察學院指揮官拿督楊麗珠和全國警察行政部副總監（訓練）拿督娜莉塔。

納吉涉收購EHP弊案 警仍需時調查

針對前首相拿督斯裡納吉被指涉及聯邦土地發展局（FELDA）高價收購印尼飛鷹集糰子公司Eagle High種植公司（EHP）弊案，全國副總警長拿督馬茲蘭說，由於案件涉及多次資金轉帳，警方需費時深入調查，暫時沒有更多新的詳情可供發布。

他指出，至目前為止，調查工作一直在進行。今年4月，聯土局總監拿督奧特曼報警指遭納吉欺騙，在納吉擔任首席及財政部長時按其指示，以高出市價96%的5億500萬美元（約23億令吉），收購納吉友人持有的EHP公司37%股份。