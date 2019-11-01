美眾院通過彈劾程序 特朗普斥史上最大獵巫

（華盛頓1日訊）由美國民主黨控制的眾議院昨天以232票對196票，通過針對總統特朗普彈劾調查程序的決議案，是眾議院首次就有關調查舉行正式投票，有2名民主黨議員倒戈，投了反對票。白宮批評表決，指眾議院議長佩洛西及民主黨人違反眾議院規則，不能接受，重申特朗普並無犯錯。

眾議院議長佩洛西說，表決目的是建立公開聽證會的程序，確保彈劾程序的正當性與透明度，令民眾看到事實。通過該項決議案後，意味彈劾調查相關的聽證會不再閉門進行，預料眾議院情報委員會首場公開聽證會最快本月第2個星期舉行。

2民主黨人倒戈

佩洛西在投票中，投下贊成票。報導稱，眾議院議長傳統上不會投票，除非希望表明立場。有分析就說雖然這次表決，並非決定是否彈劾特朗普，但就是首次測試眾議院對彈劾特朗普的支持程度。

白宮抨違反眾院規則

特朗普在推特發文，指彈劾調查是美國史上最大的獵巫行動，又形容是一場惡作劇，損害股票市場，但民主黨人並不在乎。

這次彈劾調查起因，是有情報人員舉報特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，要求對方調查民主黨總統參選人拜登及其兒子。眾議院目前有3個委員會展開彈劾調查，已先後傳召多名現任及前任官員作證，有證人的口供顯示，特朗普確實曾向烏克蘭施壓。

共和黨議員早前不滿民主黨在彈劾調查中，舉行閉門聽證會，指過程缺欠透明，要求獲得聽證會全部證詞。