私賣JJ原味針頭 11護士停職1年

（北京1日讯）停职半年、马上生效！

林俊杰（JJ）早前在江苏镇江体育会展中心体育场举办世界巡回演唱会，结束后因感冒前往医院，并在当地医院吊点滴，没想到居然有医护人员在网路拍卖他使用过的点滴袋、针筒、纸杯等“原味产品”，更令人震惊的是真的有粉丝购买。

日前多名护士在林俊杰躺过床单上翻滚的影片也流出，在外界的质疑下，镇江市第一人民医院副院长毛镇伟承认涉入此事件的11位护士出于“追星”的动机，才在他躺过的床单上翻滚，但否认有对外兜售针头的行为。“林俊杰使用过的针头没有出售，而是经过转载后被移花接木，变成了出售医疗废弃物。”

停职半年到1年

毛镇伟表示这件事情严重违背了医护人员的职业素养和形象，涉案的11名人员已经依照相关规定处理，至少停职半年到1年，未来也会加强医务人员的职业道德教育。“因本院人员外泄林俊杰的隐私，对他个人造成了不良的影响，医院对林俊杰及其团队致歉”。

林俊杰的父亲更痛批即使爱偶像也不能太离谱。“用过的医疗用品怎么可以拿去卖？能卖多少钱？真是太过了，而且有关人士如果因此丢了工作，值得吗？根本就不是好事。”林爸爸坦言首次听到儿子发生这样的事，由于有工作人员陪伴在林俊杰身边，给予妥当照顾，尽管此趟未能前行，但他并没有太过担心。