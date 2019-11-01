【丹絨比艾補選】為孩子創造更好未來 溫蒂因女兒一句話參選

（笨珍1日訊）民政黨丹絨比艾補選準候選人溫蒂說，她因被5歲女兒一句提問“Mummy, does ur voice matter?”（你的看法重要嗎？）點醒，而決定出來參與這場補選，希望自己的聲音能夠被更多人聽到，並且為孩子們創造更好的未來。

溫蒂今日在笨珍推介民政黨笨珍競選中心，接受媒體詢問時如是表示。

她說，自己中選民政黨中委後經常忙碌於黨務，女兒經常會問她是不是“又去民政黨啊？”。

“有一天，我在幫5歲女兒洗澡時，她突然問我‘Mummy, does ur voice matter?’（你的看法重要嗎？）”

溫蒂說，她很驚訝女兒為何會這麼說，但也促使她決定出來上陣。

她指出，自己想要為孩子構建一個未來，而自己的女兒們就是她的推動力。

溫蒂表示，她一直覺得女兒未來可能不會留在馬來西亞發展，因為馬來西亞“找吃”很難，環境非常艱苦，固打制等制度都是不公平的。

她希望，可以通過在丹絨比艾的補選中創造第三勢力，希望可以為國家做出改變。

她說，在這個競選期內，她將會盡力和每一個丹絨比艾的選民握手，讓選民認識她。

質疑民政會失按櫃金 劉華才：選民說了算

民政黨全國主席拿督劉華才說，雖然許多人認為民政黨在此次丹絨比艾補選只是陪跑，但民政黨會不會在補選中失去按櫃金，是由選民決定和說了算，而不是其他人。

劉華才強調，一旦溫蒂中選，丹絨比艾的居民就會獲得全國民政黨領袖的服務，因為這是該黨唯一的國會選區，未來會在國會內代表人民發出聲音。

“我們要告訴丹絨比艾居民和柔佛人，對民政來說，這是我們全國上下一起來打的仗，來自全國的民政黨領袖都來到丹絨比艾助選。”

他也承認，民政黨在這次補選處於下風，因為不管是財力和機制上，都不如國陣和希盟，但他強調民政打的是策略戰，這次也是一個人民對希盟和國陣的一場公投。

劉華才說，如果希盟勝出補選，等於告訴希盟政府他們不兌現競選承諾也是沒問題的；如果國陣勝出，帶出的訊息就是全國人民可以接受巫統和伊斯蘭黨的結合，國陣慢慢朝向馬來人主義和伊斯蘭化。

因此，他認為這一場丹絨比艾的公投是非常重要的，選民必須清楚傳達自己的意願。

至於民政黨能夠給予選民什麼承諾？劉華才說，該黨是一個真正的多元種族政黨，選擇民政黨代表了選擇中庸治國的政黨。

另外，劉華才也希望這場補選是一場對各方都公平的補選，他透露，雖然他們已經做出申請，但地方政府28日沒收了該黨在北幹那那競選中心外的黨旗，並質疑為何只有民政黨的黨旗被沒收。

他說，雖然當局過後歸還了這些黨旗，但他希望當局能夠秉持公平的態度。

出席推介禮的民政黨領袖包括署理主席胡棟強、柔佛州主席張國智、笨珍區部主席陳順南等人。