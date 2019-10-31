哥賓星：政府承諾投資 數碼科技助國家轉型

（吉隆坡31日訊）通訊及多媒體部長哥賓星強調，政府作出重大承諾及投資，已經顯示政府要通過採用數碼科技快速將國家轉型的意圖。

他說，政府日前在提呈財政預算案時宣布提供5000萬令吉的“5G生態系統發展獎掖”，以及將撥款2500萬令吉設立配對獎掖刺激更多5G試點項目，以進一步推動國內5G及新科技的成長。

他說，政府在財案中，傳達推動數碼化轉型的鑑定承諾。“該預算著案重於打造高素質的數碼基礎設施，並強調進一步加強數碼內容、採用數碼化、增強電子商務及促進5G技術的使用。”

他是在明訊商業火花峰會致詞時如此說。電訊業與大馬通訊及多媒體委員會最近宣布啟動5G示範項目，這55個5G用例（use cases）在6個州屬的32個5G地區展開。

哥賓星說，電訊公司在這些項目的投資總額達1億1600萬令吉，政府也為採用數碼措施的每家中小企業提供50%配對獎掖高達5000令吉，以進一步加快採用速度。

“政府也撥款5億5000萬令吉作為智能自動化配對獎掖，以發放給自動化商務流程的1000家製造商及1000家服務公司業者。”

他說，政府將發放7000萬令吉予馬來西亞數碼經濟機構（MDEC）設立14間“一站式數碼提升中心”，及撥款2000萬令吉培養本地人才製作優秀的數碼內容，特別是電子遊戲和動畫。

NFCP 是數碼轉型關鍵支柱

“國家光纖化與連接計劃（NFCP）是大馬數碼轉型的關鍵支柱，以在全國各地提供全面的高速寬頻覆蓋和高素質的數碼網絡。”

“當我們提到新科技，我們必須提出5G話題。這項科技將改變我們交流、工作和生活的方式。

“5G肯定會擴大我們在工業革命4.0階段的能力，它將令我們的行業能充分利用人工智能、機器人學、大數據、虛擬現實技術和軟件工程的力量。

“它無疑將成為我們超高速及超連接世界的'規則改變者'（game changer）。”