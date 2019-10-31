【國會】將立法禁標示不含棕油 賽夫丁：多是進口產品





（吉隆坡31日訊）國內貿易及消費事務部長拿督賽夫丁說，內閣已在10月18日同意將立法禁止在產品標籤與棕油有關的字眼，例如“不含棕油”的字眼或標示。

他與原產業部長郭素沁在國會走廊召開記者會強調，標示“不含棕油”的產品大多數是進口貨。

他表示，我們支持貿易活動，但身為主要的棕油生產國，有責任保護棕油業，盡力避免有損貿易的活動，同時也保護棕油產品。

“我們近期內將會公佈有關法令或條例，其中包括禁止和允許的做法，及違反規定的行動等詳情。”

貿消部勸請商家不要展示和售賣有這些標示的產品，“不含棕油”的標示如“bebas minyak kelapa sawit”、“tidak mengandungi minyak kelapa sawit”、“palm oil free”、“no palm oil ”等。

該部執法組檢查了2609家商店，發現有12項目產品有上述字眼標示，目前是以勸告方式促請商家勿售賣上述產品。

另一方面，郭素沁則說，“不含棕油”標籤只為了在歐洲行銷的手法，既然不含棕油，何須有標示。

她聲稱，一些花生醬也標示“不含棕油”，但花生醬本來就沒棕油，何須特別去標示呢？

她籲請進口商不要進口上述標示產品，這些標示只是為棕油製造負面形象，及破壞我國在國際的形象與聲譽。

“棕油業經常被指責為破壞森林、讓生態多元性消失，則是缺乏科學實證的指控。”