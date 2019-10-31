教長：可解決逃課曠課 項目式學習可行

（吉隆坡31日訊）教育部長馬智禮對項目式學習計劃（Project-Based Learning，PBL）給予高度肯定，並認為這項因材施教的教育方式，可解決學生逃課與曠課，導致學習進展緩慢或出席率偏低等問題。

他今日為2019年年度最佳項目學習計劃主持開幕禮時聲稱，這不以成績掛帥，強調對學習和紀律較差的學生所落實的特別教育法，足以激勵他們在不同領域裡奮發學習。

他被告知，有一所參與該計劃的學校，特別安排有紀律問題的學生參觀亞航總部，與空服員、機長、地勤及維修人員，甚至是與東尼費南達斯會面，成功激發學生對未來的想像力，讓他們了解紀律在職場上的重要性。

他表示，這項參觀亞航總部的行程，也吸引了許多自稱紀律有問題的男教師自願參與，可見效益相當顯著。

因材施教激勵學習

馬智禮指出，PBL以創意方式對不同資質的學生因材施教，包括為他們提供音樂課、電影課等各種興趣班，從中吸引他們返回學校，並解決學生出席率偏低問題。

他披露，聯邦直轄區內的148間學校已落實此計劃，明年將擴大，讓更多學校加入。

他也說，國家未來教育發展，須倡導人道價值所有學校都須打造一個富有愛心、歡愉與互相尊重的學習環境、具有吸引力的學習過程、讓學生在歡樂氣氛下學習。

“因此，在吉隆坡地區落實PBL的學校，已成功推動以人道精神與價值為主導的學習宗旨。”

這項由吉隆坡聯邦直轄區在年中發起與推動的PBL，旨在培養及提升學​​生解決問題的能力，強調小學6年和初中3年的教育方針著重學生的學習成長，而項目式學習讓學生有機會運用課堂所學來解決實際問題，教師也可從中評估學生對知識掌握與運用的綜合能力，讓校方從學術、品格、紀律等領域制定主題，再由學生針對實際問題提出解決方案，同時也可在學校、家教協會、社區和私人界的協助下落實此方案。

出席活動者尚包括多媒體大學總裁拿督阿末拉菲、吉隆坡聯邦直轄區教育局主任瑪斯娜等。