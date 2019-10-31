12人控支持淡虎 今審理保外申請









（吉隆坡31日訊）12名涉嫌與“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織有關的被告，今日各別在大使路3間地庭面控，其中10名被告面對加控的罪名，另有2名被告則面對支持恐怖分子恐怖行為的罪名。

10名被告分別是在刑事法典130（J）條文下（支持恐怖分子恐怖行為）被提控，同樣被指支持恐怖組織LTTE。

他們包括沙米納登（34歲，甲州行政議員兼牙力區州議員）、古拿（60歲，森州龍城區州議員）、巴拉慕古蘭（37歲，德士司機）、卡萊慕吉蘭（28歲，回收廢鐵商人）、德蘭（38歲，律師樓遞送員）、佔德魯（38歲，甲綠色工藝機構首席執行員）、阿利爾溫丹（27歲，技術員）、孫德藍（52歲，國中教師）、丹納卡拉茲（26歲，貨倉助理）及布姆甘（29歲，保安人員）。

2議員等10人加控罪名

另2名被告，則是蘇巴馬廉（57歲，雜貨店東主）及蘇利斯（43歲，甲市政廳市議員）。他們是在刑事法典第130J(1)(a)條文（支持恐怖組織）下被控。

據控狀所指，被告被控在2014年3月17日至2019年10月11日之間，分別被發現使用臉書、優管及出席活動以支持恐怖組織LTTE，抵觸刑事法典第130J( 1)(a)條文（支持恐怖組織），並可在同一項條文下被判刑。

他們若罪成，可被罰終身監禁或坐牢不超過30年或罰款，或充公用於支持或有意支持恐怖活動的財物。

而卡萊慕吉蘭及德蘭兩人不僅面對上述控狀，還分別被控擁有派發與恐怖組織LTTE有關的物件，抵觸了130JB（1）（b）條文（收藏具有恐怖主義物品），一旦罪成可被判最高7年監禁或罰款，或充公相關物件。

藍卡巴星團隊代表3名被告，即沙米納登、佔德魯和阿利爾溫丹，他今日分別在3間地庭提出類似論據，即依據2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA ）第13（2）條文，不批准被告保釋是屬違憲。

他說，據1964年法院司法權法令第30條文，若在地庭中有任何與憲法相關條文有關的問題，法官可展延審訊，就相關問題請示高庭。

惟控方則提出異議，指SOSMA第13（2）條文符合憲法，無需就有關被告保釋事宜請示高庭，有關條文有根據聯邦憲法第149條款修改，因此不必向高庭請示。

此案主控團隊的副檢察司包括阿斯琳達、劉勤輝、莫哈末依斯干、阿麗娜、羅海扎、伊茲漢努丁及阿里夫阿斯拉。

法官羅茲娜及阿祖拉擇定明早9時過堂，才決定是否就被告的保釋事宜請示高庭；而法官阿茲曼則決定聆聽控辯雙方陳詞後才進行判決。

其餘代表律師包括奧瑪古迪（代表巴拉慕古蘭）、姆拉（代表卡萊慕吉蘭及德蘭）、馬丹及拉惹瑟卡蘭（代表孫德蘭、丹納卡拉茲及布姆甘）。

巴拉慕古蘭的代表律師則是奧瑪古迪，至於姆拉里則代表兩名被告卡萊慕吉蘭及德蘭。

2人首度控 10人加控罪 被告高喊冤枉

（吉隆坡31日讯）12名被指涉嫌斯里兰卡“淡米尔之虎”恐怖组织活动的男子今日被控，大使路法庭一早已出现人潮，其中一名被告被押送中当众喊冤：“请放了我们，我们不是恐怖分子……警方冤枉我们……”。

12名被告的亲属与支持者于早上8时许，陆续到场声援嫌犯，而且警方也开始戒备，除了驻守在法庭大厅之外，嫌犯将被押送位于2楼的地庭外也安置了多名警察监视和进行安检；只有嫌犯的至亲、国州议员、律师团以及持有法庭临时媒体证的媒体获准入内。

除了被告的亲属，行动党多名国州议员包括人力资源部长古拉、原产业部长郭素沁、文冬区国会议员黄德、甲市区国会议员邱培栋、日落洞区国会议员兼律师雷尔、首邦市州议员黄美诗、马口州议员张聒翔、双溪比力州议员刘天球等也前来听审。

火箭领袖到场声援

12名嫌犯于早上9时15分陆续被押往第8、9和14庭，除了2名嫌犯是首次被控，其余10人包括行动党森州龙城州议员P古拿、甲州牙力州议员沙米纳登及马六甲绿色工艺机构总执行长占德鲁则是被加控罪名；10名前天已被提控的被告，今日皆已剃光头发和胡须，而另2名首次被控者依然是原来面貌。

另外，大批本地媒体聚集在2楼地庭走廊，尤其上述3庭外更是被挤得水泄不通；期间嫌犯分批被押到时，摄影为了争取最佳拍摄角度发生碰撞，驻守警察更多次指令媒体后退，双方因此一度发生纷争。

在8号地庭面控的沙米纳登、巴拉慕古兰、卡莱慕吉兰及德兰于上午11时35分，完成提控程序后被带出地庭。其余8名嫌犯之后也陆续面控，由于提控程序并非同时进行，因此过程甚为耗时，直至下午2时许才正式结束。