喊名字即闖屋揮刀 失常漢砍3鄰居









（關丹31日訊）一名馬來男子疑精神失常，昨晚突然持巴冷刀闖入鄰居住處，連續刺傷3人後逃逸，並於不久後遭警方逮捕。

這起傷人案於本月30日晚上11時40分，在而連突哥打哥朗宜墾殖第一區一民宅內發生。

而連突警區主任馬茲蘭受詢時指出，4名受害人都是一家人，他們分別是邁查伊杜阿瑪拉妮(女／40歲／家庭主婦)，沒有受傷；莫哈末諾阿拉米(男／31歲／園丘工人)，左手外傷；諾夏莎基拉(女／20歲／店員)，右手外傷；再那阿比汀(男／63歲／墾殖民)，腹部左側三道傷口。

嫌犯是一名32歲馬來男子，沒有工作，是傷者的鄰居，警方檢查其背景資料，證實嫌犯沒有犯罪記錄，尿液亦未呈毒品反應。

事發時，邁查伊杜阿瑪拉妮與女兒諾夏莎基拉準備在客廳睡覺，而邁查伊杜阿瑪拉妮的弟弟莫哈末諾阿拉米正在客廳觀看電視，突然聽到戶外有人呼喚他的名字，於是開門出去查看。

不久，邁查伊杜阿瑪拉妮聽到弟弟在門外多次呼喊嫌犯的名字，她不經意地往大門看，就看到嫌犯正站在大門處，並且手持一把已解去刀套的巴冷刀。

邁查伊杜阿瑪拉妮被這情景嚇到，馬上以被子掩蓋全身，以避免被嫌犯發現。當她再次偷瞄屋內情況時，嫌犯已經闖入客廳並刺傷其女兒。期間，邁查伊杜阿瑪拉妮及女兒都高聲呼喊求救，並驚動了當時在睡房內父親再那阿比汀。

結果，當再那阿比汀從睡房步出客廳時，就被嫌犯往腹部捅了數刀。

邁查伊杜阿瑪拉妮看見父親受傷後即刻起身，一面打開屋內的燈光一面呼喊求救。這時候，邁查伊杜阿瑪拉妮的弟弟莫哈末諾阿拉米已經回到客廳，他的手臂也因為被刺傷，以布料包裹傷口止血。

疑精神病影響陷入幻覺

嫌犯傷人後，隨即逃離現場。邁查伊杜阿瑪拉妮在弟弟的吩咐下，帶著受傷的女兒及父親到而連突醫院療傷口，其中父親的傷勢最為嚴重，之後被送往增卡中央醫院急診室獲得更完善的治療。3名傷者過後被轉送至淡馬魯中央醫院跟進治療。

警方接獲投報後，迅速逮捕嫌犯，並起獲一把疑為嫌犯造案時使用的40公分長巴冷刀及刀套，以及一件屬於嫌犯的沾血衣服。

根據初步調查，嫌犯過去曾經接受精神病治療，因此懷疑嫌犯當時因為精神病影響而陷入幻覺。

警方已延長扣留嫌犯以協助調查，並援引援引刑事法典326條文展開調查。目前調查工作仍在進行中。