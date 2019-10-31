柔新捷運不再展延 首相：造價省17.7億

(新山31日訊) 柔新捷運系統鐵定不再展延，更多詳情有待公佈！

首相敦馬哈迪今日宣布柔新捷運系統（RTS）繼續，並確認此計劃不會再展延。

交通部長陸兆福補充說，新加坡政府已得知計劃會進行，要數月的時間來製定和簽署雙邊協議，更多詳情屆時才公佈。

料明年簽訂協議

他表示，預計會在明年年初簽訂有關協議。

他指出，馬新兩國會簽署三份協議，包括修改部分、聯營和特許經營，我國也將最新的建議書提呈給新加坡待該國研究，而這需要一些時間。

馬哈迪今午和陸兆福等多位部長巡視柔新捷運系統位於新柔長堤新山關卡（蘇丹依斯干達大廈）的站點後，在記者會上作出有關宣布。

出席者包括內政部長丹斯里慕尤丁、經濟事務部長拿督斯里阿茲敏、財政部長林冠英、柔佛州務大臣拿督薩魯丁和州秘書拿督阿茲米。

他說，交通部在今年10月18日就已在內閣通過柔新捷運計劃繼續執行，前提是改變計劃的人事架構、運行路線和規格，將建造成本從49億3000萬令吉減少至31億6000萬令吉，節省了17億7000萬令吉。

柔蘇丹獻地省下約9億費用

陸兆福較後在記者會上表示，另一個重審柔新捷運系統計劃的重點是有關武吉查卡土地的地主或發展商，以便計劃在進行時能豁免土地方面的費用。

他證實有關土地是屬於柔佛蘇丹依布拉欣陛下所有，而陛下也願意和聯邦政府合作，將土地獻給政府，並指這為政府省下了8億至9億令吉的費用。

他表示，在調整了計劃方案後，政府可以大大地節省建造成本。

國家基建續當聯營公司代表

陸兆福說，交通部宣布保留大馬國家基建公司（PMB），作為我方在此計劃的聯營公司的代表，並授權該公司與新加坡地鐵有限公司（SMRT）企業，以敲定合作協議的條款。

他強調，這並不是展延，並指英文報章《星報》今日的封面報導，指柔新捷運系統會展延是具誤導性的。

他表示，我方向新加坡建議的柔新捷運運行系統，與吉隆坡的輕快鐵（LRT）相似，雖然與新加坡的地鐵系統雷同但卻能降低營運和系統費等，無形中能減低車費。

“至於車費問題則需要兩國繼續討論。”

他指出，在最近一次的展延期間，交通部和涉及計劃的官員、專家和利益相關者進行了無數次的研究和檢討，以從數個方案中作出最佳選擇。

他表示，負責捷運基設的是“InfraCo Malaysia”，它將由Mass Rapid Transit Corporation Sdn. Bhd.或其子公司管理。

他在會上也感謝新加坡政府的信任以及提出的正面回饋。