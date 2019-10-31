非法進口 獸醫局起60箱午餐肉

（吉隆坡31日訊）大馬獸醫服務局執法組今天在吉隆坡充公60箱非法進口的罐頭午餐肉，並取了一些乳豬樣本進行檢驗。

這些疑是通過走私進入我國的罐頭午餐肉中，部分生產日期為今年7月，意味著這些罐頭是在政府實施禁令後仍繼續進口。

這是獸醫局繼砂拉越獸醫服務局（DVSS）上週發現在市面上售賣的罐頭午餐肉中含有非洲豬瘟病毒後召開的另一項檢舉行動。

獸醫局總監拿督科沙尼桑慕丁在記者會上表示，儘管該局從去年11月12日開始，陸續對10個發生非洲豬瘟病毒的國家頒布“禁豬令”，禁止從這些國家進口生豬和冷凍豬肉食品，但至今市面上仍檢舉到非法進口的豬肉產品。

被禁止進口生豬和冷凍豬肉食品的10個國家，包括中國、蒙古、越南、柬埔寨、朝鮮、寮國、緬甸、菲律賓、韓國及東帝汶。

他表示，大馬目前並沒有發生非洲豬瘟病毒，不過，獸醫局會做好一切防範措施和繼續展開檢查行動，確保大馬不受病毒影響。

“農業部已成立工作小組，以檢查市面上所售賣的乳豬和罐頭豬肉產品。”

他表示，由獸醫局、關稅局、大馬檢疫及檢驗局（MAQIS）、衛生部食品安全及品質組（BKKM）和國內貿易及消費事務部組成的檢舉小組今日也檢查了一家罐頭豬肉產品進口和分銷商，以及2間售賣乳豬的餐館。

他說，獸醫局會繼續檢查餐館或酒樓所售賣的乳豬，也會追查餐館的乳豬供應商。

報導稱，本地餐館所提供的乳豬部分進口自越南，隨著越南乳豬被禁入口後，本地餐館也已經暫停提供乳豬席。

科沙尼桑慕丁提醒商家們必須檢查他們售賣的進口豬肉產品，若發現是來自被禁進口的國家，應自行下架和銷毀。

他警惕商家不要購買已禁止進口的豬肉產品，並促請消費者向該局舉報違法商家，以防止非洲豬瘟病毒入侵我國。

科沙尼桑慕丁說，禁止從10個國家進口生豬和冷凍豬肉食品，不會影響本地市場供應，因為大馬依然可從其他沒有發生非洲豬瘟的8個國家進口生豬，它們為澳洲、加拿大、丹麥、德國、荷蘭、西班牙、美國和法國；另外也可以從7個國家進口豬肉產品，即丹麥、法國、意大利、新加坡、西班牙、英國和美國。

他表示，我國對外國豬肉的需求只佔8%，其他92%的豬肉需求都是都是靠本地養豬業所提供，而本地養豬業的產值達50億令吉，因此防止非洲豬瘟入侵我國非常重要。。

他表示，獸醫局將會與大馬通訊及多媒體委員會保持密切合作，以遏製網上銷售非法進口的豬肉產品。