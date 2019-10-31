【混凝土柱壓車2死2傷】 車內致電姐“維賜已經走了” 新婚夫婦陰陽隔







（怡保31日訊）昨晚在南北大道遭拖格羅里掉下的混凝土柱壓中轎車釀2死2傷慘劇，也導致一對新婚不到一年的夫婦從此陰陽兩相隔！

兩名死者分別是梁維賜（34歲）與岳父謝慶新（60歲），傷者是梁維賜的妻子謝敏儀（30歲）與謝敏儀的妹妹謝美儀（譯音）。

赴檳遊玩歸途出事

梁維賜的姐姐梁沛祤說，弟弟與岳父一家人昨日前往檳城峇都加灣遊玩，晚上吃了晚餐後回家途中發生意外。

她表示，維賜與太太謝敏儀於去年12月結婚，至今不足1年，兩人未有小孩。

她說，當時還有另一輛轎車同行，車內坐著維賜的岳母楊玉梅等人。

她指出，車禍發生後，她接到敏儀來電告知，而當時敏儀人還在車內，無法打開車門；敏儀當時也告訴她說維賜已經走了。

梁維賜個性開朗

（江沙31日訊）梁維賜親人透露，梁維賜生前個性開朗，昨日出事前也有向家人交代跟妻子及岳父家人到檳城遊玩。

他說，梁維賜在家排行最小，上有2位姐姐。該親人說昨晚也接到維賜妻子撥來指發生意外的電話。維賜生前與父母親同住。

梁維賜的一名姐姐及親友今午來到醫院太平間辦理領取遺體手續。據了解，梁維賜與岳父謝慶新同時在周日出殯，送往巴佔極樂社火化。

肇禍司機被扣尿檢呈陰性反應

另外，江沙警區主任拉查里表示，41歲的肇禍拖格羅里司機已被扣查，尿檢結果呈陰性反應。

該名司機來自吉打州，意外事故總共波及5輛轎車及2輛拖格羅里。初步調查顯示，5輛轎車在混凝土柱跌落地上時閃避不及，以致車頭嚴重損毀。

他說，事發時該輛載有18條混凝土柱的拖格羅里正朝北行駛，來到事發現場下坡路段時，疑剎車器失靈，司機為了閃避前方左邊車道駛入右邊車道時，羅里上的14根混凝土柱瞬間跌落路上，當中2根更越過分界堤翻落朝南車道擊中死者轎車，其他車輛也閃避不及遭撞擊。

他補充，一名轎車司機及一名拖格羅里司機也在事故中蒙受輕傷，其他受波及的轎車司機和乘客則安然無恙。(LSL)

阿豪悲痛帖文 爸與姐夫就這樣走了

（怡保31日訊） “早上的時候還開開心心的一家人去玩…結果回家時老天要奪走我的兩個親人！！！我爸和我姐夫生前沒做過什麼壞事！ ！！為什麼要醬（這樣）奪走他們？為什麼！！！！”

昨晚在南北大道遭拖格羅里掉下的混凝土柱壓中造成2死2傷的慘劇，其中一名死者謝慶新的兒子阿豪昨晚在事發後，在臉書上發帖寫了一段文字，表達他對失去至親的悲傷之情與無奈，而他的臉書朋友也在帖中留言安慰他。

在其臉書上也可看到昨天他和死傷者們在檳城吃海鮮的照片和視頻，當中的喜悅對照最新帖文的悲痛，在短短不到一天的心情落差。

易暈車少出遠門 謝慶新出遊提早慶生

（江沙31日訊）天意弄人，遭從羅里上滾落的混凝土鐵枝擊中轎車致死的謝慶新今日生日，家人及女婿昨天歡歡喜喜載著他到檳城遊玩提早幫其慶生，孰料回程途中出事，從此與家人陰陽兩相隔。

家屬披露，謝慶新容易暈車，近幾年鮮少乘車出遠門，昨日特地與家人開開心心到檳城玩樂，孰料遭遇一場意外喪命。

謝慶新生前是一名地磚師傅，目前處於半退休狀態，與妻子育有3女一男，大女兒謝敏儀是一名書記，二女兒是銷售人員，三女兒謝美儀是新加坡巴士司機，以及幼兒謝詠豪在新加坡賭場工作。謝氏女婿梁維賜為一名工程師。

謝慶新小兒子謝詠豪（25歲）今午在江沙醫院太平間辦理父親事後事時披露，他們一家人於昨日中午約12時15分，分乘兩輛轎車前往檳城武吉淡文吃海鮮，過後逛IKEA廣場，下午5時許再吃海鮮粥，晚上約7時50分才開車返回打捫英雄花園第一路的住家。

“在檳城遊玩時，家人只是吃飯，並沒有切蛋糕慶祝父親生日。我這次拿了11天長假，原本今天打算帶父母到外面吃飯。”

他說，父親乘坐姐夫轎車，車內還有大姐謝敏儀及三姐謝美儀。

“我則載著母親、二姐及一位警察朋友。我開車回到巴佔時才接到三姐電話指她們撞車了，她手部骨折及頭部流血，大姐肩膀受傷。她們目前在怡保一所私人醫院接受治療，三姐現在動手術。二姐現在則在家裡陪伴及安慰母親。”

另外，謝慶新的弟弟謝慶滿（49歲）表示，哥哥容易暈車，除了家人帶他去吃風外，近幾年來鮮少乘車出遠門。