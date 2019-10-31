楊丞琳演唱會碰馬杯決賽 武吉加里爾恐塞爆

（吉隆坡31日訊）來臨週六（2日）大馬杯足球決賽，碰上楊丞琳《青春住了誰》世界巡演吉隆坡站演唱會，預料屆時會有大批的球迷及歌迷湧入武吉加里爾，造成當地交通大阻塞。

為此，警方也建議公眾使用交通工具前往體育場，其他公眾也受促避開武吉加里爾附近路段，採用其他替代路段，以免加劇當地交通狀況。

大馬杯足球決賽將在來臨的周六晚上9時，於武吉加里爾國家體育場進行，屆時吉打將會對壘柔佛達魯達格敬，角逐總冠軍。不過，當天晚上，楊丞琳《青春住了誰》世界巡演吉隆坡站演唱會也在當晚8時，於比鄰的武吉加里爾亞通體育館開唱，預料屆時武吉加里爾地區的交通將塞爆。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今午在記者會上說，市警當天將針對大馬杯總決賽，派出1560名警力在武吉加里爾國家體育場及附近展開行動，確保一切進行順利。這1560名警察中，有75名警官率領1275名警察在場維持治安及進行檢查，另有10名交警警官率領200名交警負責指揮交通。

他指出，由於當晚在體育場隔壁的亞通體育館將會有台灣歌手開演唱會，警方預料會有大批公眾湧入，因此警方會在早上8時許開始到場巡查交通狀況，並在下午2時30分開始進行保安檢查。

“所有球迷不允許攜帶爆竹、煙花、頭盔、打火機、火柴、雷射筆、任何利器、武器、酒精飲料、瓶子、雨傘及拐杖等違禁物品入內。”

他說，現場有3394個停車位，警方到時會關閉一些路段疏導交通，公眾可將轎車停泊在A、B、D、F四個停車場，先到先得。同時，馬茲蘭也嚴厲警告公眾，切勿貪方便而將轎車停在路邊，交警一旦發現有轎車停在路邊阻礙交通，將會立即開罰單，並將轎車拖走。