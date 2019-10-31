反政府示威難平息 智利棄辦APEC氣候大會









（聖地亞哥31日訊）因示威抗議失控造成社會危機，智利總統皮涅拉宣布，取消原定下月及12月在首都聖地亞哥舉辦的亞太經合組織（APEC）領導人峰會及聯合國氣候變化大會。

皮涅拉發表電視講話說，歷經十多天的街頭示威後，智利已認定本身不適合舉辦於11月16日至17日登場的APEC峰會，以及12月2日至13日舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（Cop 25）。這也是APEC自1993年舉辦以來，首度取消峰會。

他形容這個是艱難及痛苦的決定，亦明白兩個會議對智利及全球的重要性，但作為智利人民的總統，必須將人民需要放在首位，目前最重要是恢復秩序。

毀國際形象 虧損億元

智利政府早前宣布調漲地鐵票價，觸發民眾連續兩週上街抗議，要求改善貧富懸殊及公共服務，示威者四處破壞及縱火，雖然政府後來撤銷加價，並改組內閣，但仍然未能平息民憤，連日衝突已造成至少20人死，超過7000人被捕。智利民眾昨天繼續走上街頭，訴求當局進行經濟和政治改革。首都聖地亞哥就有將近一萬人聚集在意大利廣場，有些人試圖前往戒備森嚴的總統府，與鎮暴警察發生衝突。警方向示威者施放催淚彈及水炮，示威者則丟擲石塊反擊。

氣候大會另尋他國舉辦

智利取消舉辦APEC及聯合國氣候大會，不僅嚴重打擊智利國際形象，也重挫旅遊業，估計損失2500萬美元（約一億令吉）。智利媒體報導，APEC峰會原預計接待7000名來自全球21個經濟體的代表團領袖，12月氣候大會預計接待2萬5000人在聖地亞哥停留2週。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會執行秘書埃斯皮諾薩發表聲明，指能夠理解智利所面臨的困境，聯合國將盡一切努力，尋找替代方案，目前正在探求由其它國家接過主辦權，確保會議如期舉行。

聯合國官員說，聯合國轄下所有場地都在考慮之列，這包括紐約、日內瓦、德國的波恩、奧地利的維也納及肯雅首都內羅畢。

特朗普仍希望下月簽貿協 中提議改在澳門簽字

（華盛頓、北京31日訊）智利取消下月舉行的APEC峰會，令原計劃於峰會期間舉行特習會告吹，也增加兩國能否如期簽首階段貿易協議的不確定性。

白宮發言人吉德利指，美國官員仍在等待會否有其他地點舉辦峰會的消息，並指特朗普仍希望在原定的時間框架與中國簽訂協議。美國霍士新聞報導，中方提議改到澳門簽署協議。

美國貿易代表萊特希澤、商務部長羅斯等都一再表示，中美貿易戰協議需要全面，因此美方現時不排除會借APEC峰會取消之機，要求中美貿易戰首階段協議覆蓋更多範疇。

中美在近期貿易磋商過程中，特朗普極力敦促中國每年應向美方採購總值400億至500億美元（約1671億至2089億令吉）的農產品。美國財長姆欽對此表示，如果美中順利達成首階段貿易協議，預料中國仍需要一定時間，才可望達成美國的要求。

2千億農產品需時達標

努欽昨天在沙地接受記者訪問，400億至500億美元不是一個小數目，必須考慮美方的供應能力，以及中方的需求，但強調雙方就這個目標進行了非常具體的討論。他又說，目前無計劃到北京進行更多面對面的貿易磋商，指雙方的電話溝通富有成效，將會持續下去。