【IS頭子身亡】 公開圍捕巴格達迪片段　 美警告IS恐報復











（華盛頓31日訊）美國總統特朗普上周日高調宣布極端組織“哈里發國”（IS）頭子巴格達迪遭美軍擊殺，美國國防部昨天公布最新的解密影像和照片，向外界展示美軍殲滅巴格達迪的行動，並警告IS可能會發動襲擊報復。

國防部公開的片段中，見到美軍特種部隊接近巴格達迪藏身的建築物，美軍飛機向附近的武裝份子開火，多枚炸彈爆炸將建築物炸毀，冒出大量黑煙。美方也釋出這棟建築突襲前後對比照，美軍剷平這棟建築，如今這棟建築跟“有著巨大坑洞的停車場”無異。

剷平藏身建築物

美軍中央司令部司令麥肯錫說，這次突襲行動規劃已久，並在特朗普批准下執行。巴格達迪藏身的建築物，距離土耳其邊境只有約6公里，相信他無透過互聯網等和外界保持連繫。

他又澄清巴格達迪當時帶著2名不足12歲的小童，逃入隧道，而非特朗普早前所說的3個，巴格達迪隨即引爆身上的炸藥，3人全死亡。

2名未滿12歲孩子陪葬

麥肯齊又指，行動中拘捕2名男子及搜獲大量電子產品和文件；巴格達迪的遺體被運到美軍臨時基地，與2004年他入獄時取得的DNA樣本作比對，確定身份後，按交戰規則在24小時內海葬。

麥肯齊又交待將巴格達迪趕入隧道的美軍軍犬的資料，指牠於美軍服役4年，曾參與50項任務，牠追趕巴格達迪時在隧道接觸外露電線受傷，現已恢復執行任務。

美國國家反恐中心（NCTC）預料，IS新領袖將會誕生，警告美國須繼續警惕極端組織策劃大型襲擊。NCTC署理主任特拉弗斯昨天出席國會聽證會時說，巴格達迪被殺是重大發展，但不會對IS組織產生太大影響，強調在敘利亞及伊拉克仍有至少1.4萬名IS成員。署理國土安全部長麥卡利南亦指，相信IS依然是威脅，巴格達迪死後或有新一波襲擊的威脅。