旅外公民及第二家園居留者 外國駕照轉換大馬駕照





（布城31日訊）陸路交通局（JPJ）總監拿督斯里沙哈魯丁宣布，從11月1日起，在海外的大馬公民及馬來西亞第二家園計劃（MM2H）居留簽證者，都可將其外國駕照轉換為大馬駕照。

他召開記者會披露，這項舉措是配合交通部長陸兆福9月份的相關宣布，並從今年11月起正式落實。

他說，只要是持有尚未過期的有效外國駕照，而非臨時駕照就可前往陸路交通局總部或各州總部申請駕照轉換事宜。

他表示，從原本的外國駕照轉換成大馬駕照者將先領取2年P駕照，費用和一般駕照相同，一年是30令吉。

1年費用30元

“持有外國駕照的大馬公民和參與MM2H的外籍人士，原駕照的發行國若為1949年日內瓦道路公約的國家、東盟國家或與馬來西亞有簽署協議（MRA）的國家，則不必報考交通規則筆試，否則就須通過筆試才能申請進行轉換。”

沙哈魯丁闡明，因各國交通規則有所不同，規定不在協議內的駕照持有者報考交通規則筆試，是為確保申請者明確了解我國的交通法規。

他說，MM2H計劃居留簽證者若違反規則在計劃中遭到除名，則其大馬駕照也會被吊銷。

他聲稱，為確保轉換手續的統一性，若原本駕照非英文時，則申請者須使用國際駕照許可證（IDP）辦理。

他也說，凡簽署1949年日內瓦道路公約的國家，皆採用標準格式的國際駕照許可證。至於沒簽署道路公約，但卻與馬來西亞簽署了協議的國家，國際駕照許可證的格式也是相同的。

針對轉換後所取到大馬駕照外觀，是否與一般大馬人的駕照有所不同的提問，沙哈魯丁解釋，這不會有任何差異，相關細節只會記錄在mySikap系統內。