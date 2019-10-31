醫學臨床術語系統命名法 明年擴張至牙科中藥

（吉隆坡31日訊）衛生部正在擴張醫學臨床術語系統命名法（SNOMED CT）的使用範圍至牙科及中藥領域，並預計在明年年初完成工作。

衛生部長拿督斯里祖基菲里表示，SNOMED CT運用於馬來西亞健康數據庫（MyHDW）中的MyHarmony應用程序，幫助提升我國的醫療服務。

他說，SNOMED CT是一套全球性的醫學系統，通過人工智能及大數據完成醫療數據分析，SNOMED CT不僅僅一個平台、一個應用程序，而是一項會提升病人護理及醫療體驗的技術。

祖基菲里是今日出席2019年醫學臨床術語系統命名法展覽會（Snomed CT Expo 2019）開幕儀式後在記者會上如此指出。

他說，病人在求診的過程中，一般都希望了解所支付的醫藥費可以獲得甚麼醫療效果，醫生因此能夠通過MyHarmony應用程序中的SNOMED CT技術，從中獲得相應的醫療數據分析，去製定最好的醫療方案。

數據分析制定醫療方案

“MyHarmony應用程序已經使用SNOMED CT多年，從2014年開始運用在心髒病科領域，並獲得了非常優異的成效，並且不用擔心SNOMED CT技術將會在未來取代醫生，因為MyHarmony應用程序只是一個輔助醫生的工具，幫助醫生在治療的過程中，作出更好的醫療決定。”

衛生部副總監（研究與技術支援）拿督李國忠也強調，該部將會保護病患隱私，確保MyHarmony應用程序中的資料不會外洩，並極力保障該系統的安全性。

臨床術語系統命名法展覽會已經舉辦了11年，這是第一次在我國舉辦，吸引了多達39個國家的代表出席。

出席者包括衛生部秘書長拿督斯里陳超明、SNOMED國際首席執行員丹史維特及智凰軟件科技有限公司（TPP）創始人兼首席執行員法蘭克哈斯特。