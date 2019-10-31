棍敲頭刀割手 芬蘭畫家大年老街遇攫









（雙溪大年31日訊）首次前來雙溪大年參與畫展的68歲芬蘭女畫家，昨晚結伴夜遊老街場時遇上刀匪，手提包被搶頭部被木棍敲擊，手指被巴冷刀割傷。

持有巴冷刀及木棍的2名劫匪，是在老街場某酒店後巷見到瑪麗後，從後強拉她的手提包並揮動木棍敲擊她的頭，瑪麗的手部同時也被對方的巴冷刀割傷。

另外一名與瑪麗同行，同樣來自芬蘭的男畫家見狀由後跑向前時，2名劫匪已經騎著摩多高速逃走。2名受害者較後前往附近商店求助後，由雙溪大年治安隊送往瓜拉姆拉縣警局報案。

這宗女畫家遭搶劫負傷的案件，是於昨晚約11時，發生在老街場小巴剎附近。

受害者手提包內的財物包括歐幣1600元（約7458令吉）、馬幣1700令吉、手機、信用卡及護照等。

受害者瑪麗碧恩羅絲（68歲）受詢時指出，事發時，她與同伴從合眾園住宿的地方步行到老街場。

她說，事發時，她走在前面，另一名同行則隨後而來，2名劫匪分別騎著2輛摩多而來，其中一人身上還帶著對講機。

“他們分別拿著巴冷刀及木棍，我還以為這裡會像新加坡一樣安全。”

她較後在雙溪大年治安隊副主席王文威陪同下，前往瓜拉姆拉縣警察總部報案時，將匪徒掉在現場的對講機交給警方。

王文威指出，事發地點為治安黑區之一，掠奪案、砸車鏡等時有發生。