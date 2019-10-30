重披戰袍代表國陣上陣 黃日昇征丹絨比艾

（柔佛．笨珍30日訊）國陣正式宣佈，由馬華候選人拿督斯里黃日昇重新披甲上陣，出徵丹絨比艾國席補選，以便重拾山河。

柔佛州國陣主席兼巫統柔州聯委會主席拿督哈斯尼於周三晚上8時30分左右在笨珍國陣丹絨比艾行動室宣佈黃日升為國陣候選人。出席者包括馬華總會長拿督斯里魏家祥、署理會長拿督馬漢順、總秘書拿督張盛聞、婦女組主席拿督王賽之、馬青總團長王曉庭，巫統丹絨比艾區部主席拿督傑菲里丁、署理主席依薩，國大黨柔佛州署理主席蘇峇雅，伊斯蘭黨柔佛州署理主席瑪芝利等。

笑容滿臉的黃日昇當晚一進入會場，即獲得眾支持者的鼓掌及喝彩。在宣佈儀式開始之前，國陣領袖與黃日昇到樓上會議室約15分鐘後才重返會場，這時，支持者再次鼓掌歡迎，並與眾領袖握手。

曾兩次成功守土

黃日昇盤根地方基層已久，且擁有大批支持者，目前為馬華丹絨比艾區會主席，他曾於2008年與2013年全國大選代表馬華上陣丹絨比艾國席，並分別以1萬2371張及5457張票成功守土。

在去年509全國大選中，由於反風大起，黃日昇在丹絨比艾國席上演的三角戰中以2萬零731張得票，遭獲得2萬1255張選票的土著團結黨候選人已故拿督莫哈末法力以微差的524張多數票擊敗，當時，伊黨候選人諾丁只贏得2962張票。

黃日昇與妻子林茹蕓育有3名孩子，不久前，黃日昇剛取得北方大學公共管理系博士學位。

隨著國陣宣佈黃日昇為候選人，預料他將與另2名候選人，即希盟土團黨的丹絨比艾區部主席卡敏及民政黨副總秘書兼婦女組全國副主席溫蒂在即將來臨的丹絨比艾國席補選中對壘。