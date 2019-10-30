大學生要求政府金援 馬智禮感失望





（布城30日訊）教育部長馬智禮指出，許多學生在交流會上要求政府給予金錢援助，令他感到十分失望。

他說，教育部理解學生所面對的問題，因此決定恢復大學學生會，以讓學生在校園裡自行經營生意，同時也為有需要的學生提供兼職工作的機會。

然而，他坦言，要求政府給予金錢援助的文化相當令人擔憂。

“如果是福利問題，我已指示所有公立大學校長根據我們想要執行的自主精神處理此事。權利去中央化是我們希望共同執行的良好管理方式。”

與社會差距令人擔憂

他今日出席全國學生諮詢理事會（MPPK）會議時說，上述想法說明學生與社會所存在的差距令人擔憂，他促請全國學生諮詢理事會嚴正看待此問題。

提到畢業生就業能力的問題，馬智禮指出，學生的英語能力必須受到重視，還有缺乏業界所需多元技能的問題。

不過，他認為，最重要的是大學生的思維與態度，因為創意、創新和懂得把握機會，是面對目前經濟市場挑戰的關鍵。

他說，教育部承諾致力推動本地公立大學與全球頂尖大學的關係，目標是成為全球50大大學的策略夥伴。

敦馬：避免地位受質疑 大學生做事勿情緒化

（布城30日訊）首相敦馬哈迪促請大學生，做任何事情之前應該避免情緒化、盲目或挑釁，避免大學生的地位受到質疑。

他強調，當大學生被視為利益團體的干部或打手時，將會影響社會對大學生的尊重。

他說，自由像獨立一樣，是無價的，如果它缺乏良好的價值觀和禮儀，那麼自由是空洞和無意義的。

被視為利益團體打手

他今日主持全國學生諮詢理事會會議上致詞時，發表談話。

“政府相信，大專生的問題不應由幾個人來決定，因此，集體討論的機制是最佳的方法，以確保通過討論的概念聽到學生的聲音。”

他表示，政府以開放態度接受學生的建議和聆聽大學生的聲音，讓學生有機會可以直接參與國家行政系統。

他補充，這是因為政府相信大學生是具有才能的國家未來領導人，大學生也會為了國家利益和發展，而擁有與符合現代科技的新鮮點子。

出席者包括教育部長馬智禮、財政部長林冠英、鄉村與區域發展部長麗娜、副教長張念群及婦女及家庭發展部副部長楊巧雙等。