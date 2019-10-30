雞姦妻104次性侵3女 男子控111罪花1小時念控狀

（江沙30日訊）一名42歲馬來男子禽獸不如，因暴力雞姦妻子104次及性侵犯女兒7次而被控上庭，法庭更花了約一個小時才讀完被告的111條控狀。

來自和豐的馬來男子不但幾乎每天霸王硬上弓雞姦妻子3次，還性侵3名年齡介於5到12歲的女兒，不但玩弄女兒胸部、臀部及下體，還強逼女兒撫摸他的陽具。

滿頭白髮看起來比實際年齡蒼老的被告任職政府部門司機，他今早被帶往江沙地庭面控，在刑事法典377（c）條文（違反自然性行為）下被控104項控狀。罪成可判監禁20年附加5年及鞭笞。

被告也在2017年兒童法令14（a）和（b）條文下，各被控6項和1項控狀，罪成可判監禁20年附加5年（父女關係）及鞭笞。

在2017年兒童法令第14(a)和(b)條文，可在第14條文下被懲罰，並在16條文下同讀。因受兒童法令保護，被告、妻子及女兒名字不能見報。

據了解，受害者無法忍受丈夫的變態行為而報警，警方於本月16日逮捕被告。

被告與38歲妻子育有3名兒子及3名女兒，除了3名兒子外，3名女兒皆慘遭“辣手摧花”，甚至連5歲女兒也不放過，撫摸小女兒臀部及下體，另外2名姐姐則遭摸胸部及臀部。

平均1天雞姦妻3次

被告今早8時30分被押上地庭提控，基於查案官未能在中午12時前準備好111項罪名控狀，法庭只能在今午2時30分開審。

法庭工作人員單是讀出被告111項控狀就花了約一個小時，當中控狀包括指被告幾乎每天雞姦妻子3次，時間非常規則，即早、午、晚一次，記錄在案的雞姦日期從3月初一直到6月初。

被告面控時不認罪，主控官哈蘇坦蒂遂要求法官不允准被告保釋，因為被告妻子及3名女兒將會受到潛在威脅，法官羅海達認同主控官的看法，不允准被告保釋，並擇期11月28日過堂。

另外，被告明日將被帶往和豐推事庭提控，即面對刑事法典506條文（刑事恐嚇）4項控狀及刑事法典323條文（蓄意傷人）6項控狀。