屢出狂言 洛曼第17次被查

（吉隆坡30日訊）巫統最高理事拿督洛曼在社交媒體上發表煽動“解散國會”的言論，警方基於該言論的嚴重性和可對一些群體構成挑釁，目前已援引煽動法令和1998年大馬通訊及多媒體法令第233條文展開調查。

全國刑事調查部總監拿督胡茲爾今午在武吉阿曼警察總部召開例常記者會上說，警方已經確認發布該煽動性言論的臉書賬號'Lokman Adam Ssr'，確實屬於洛曼本人所有，因此警方已對他的言論開檔調查。

他指出，警方於本月27日接到有關洛曼在臉書發表呼籲“解散國會”言論，由於洛曼屢屢恣意發言，發表許多可威脅和破壞社會和諧的言論，武吉阿曼刑事特別調查小組（ D5）和各州警察總部分別針對洛曼展開7份和10份調查報告。

申請庭令阻一再犯錯

胡茲爾說，當中大部分的調查檔案是援引煽動法令、刑事法典第504（蓄意侮辱）條文、和平集會法令和通訊及多媒體法令展開。同時，警方已向法庭申請庭令對付他，預防他一再犯錯。

他也舉例庭令的作用，指出警方可在獲得法官同意下，增設洛曼保釋的條件，除了繳付保釋金，還需按月到鄰近警局報到。

“洛曼目前也有一宗官司在身，他因早前就隆芙大道小車禍釀毆鬥釀成一名巫裔男子死亡案件散佈煽動性視頻，而於本月中遭到提控。”

指控援SOSMA扣印裔警開檔查網民

針對一名印裔男子透過臉書發表貼文，指控警方以2012年國家安全（特別措施）法令（SOSMA）扣查印裔群體一事，胡茲爾說，警方目前已援引刑事法典第505（ c）條文（蓄意導致公眾恐慌及破壞公眾安寧）條文針對該名男子展開調查。

他說，警方已開檔調查，並且已經確認該名臉書使用者“馬蘭慕念迪”的身份。

“警方也援引通訊及多媒體法令調查他。”

胡茲爾說，這名男子指控警方濫用SOSMA對付印裔群體，但是參與“哈里發國”（IS）的巫裔群體卻能上庭受審及推薦接受改造。