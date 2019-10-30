阿茲敏：政府願售PLUS 除非接手人願廢過路費

經濟事務部長拿督斯里阿茲敏指出，政府願意將南北大道（PLUS）出售給接手後肯廢除過路費的私人企業，更以“祝你好運”做為回應。

“除非有私人企業願意收購及廢除大道過路費，祝你們好運，如果你能夠找到。”

他今日在國會走廊受詢時表示，國庫控股（Khazanah）的立場很堅定，如果要出售南北大道，收購者必須保證降低過路費，因為廢除大道收費是不可能的事情。

他說，私人企業以利益為導向，收購可以為他們帶來利益的東西；而國庫控股及僱員公積金（EPF）則希望為道路使用者服務為前提，與利益無關。

“為什麼要私營化？競選宣言中我們提到不要為人民及大道使用者帶來負擔，我們會和大道特許經營公司討論如何逐步減低大道使用者的負擔。”

提到國庫控股聲稱對收購南北大道的獻議不知情，阿茲敏表示，政府確實接獲獻議書，但不確定獻議書有沒有直接交給國庫控股。

GLC移至經濟部 阿茲敏：新部門自然有新機構

詢及隸屬財政部的政府相關公司（GLC）被移至經濟事務部，被形容為土團黨及首相帶來好處，阿茲敏強調，重整的決定是在內閣中討論，而經濟事務部屬新部門，之前只是首相署經濟策劃單位（EPU）。

他說，政府覺得會有很多挑戰及必須專注於經濟事務，因此需要設立一個全新的部門，新部門當然有一些機構，而不是所有機構都移至他的部門。

他強調，目前只有3個機構隸屬其部門，即聯邦土地發展局（FELDA）、聯邦土地統一及複興局（FELCRA） 及橡膠小園主發展局（RISDA） 。

他也否認首相對大馬經濟有過多的掌控權，因為一些曾經隸屬首相署的機構已被委派至其他部門。

促停止炒作首相交棒課題

也是公正黨署理主席的阿茲敏促請媒體停止炒作首相交棒事宜，因為目前更重要的是重建國家經濟。

他說，馬哈迪曾說，由於前經濟課題還未獲得解決，因此還未準備好交出首相一職；無論如何，他認為，馬哈迪在經濟課題及國家所面對的複雜問題方面有豐富的相關經驗。

針對公正黨主席拿督斯里安華及公正黨婦女組主席祖萊達會面一事，他說，那並不是和解會議，只是一場普通的黨領導層會議，沒有什麼特別。