文達新村雨後火災 燒毀15屋









（立卑30日訊）火魔雨後狂舞，把文達新村15間木屋和半磚屋燒掉！

適逢雨季來臨，文達新村這兩週時常下大雨，而昨日下午也下起一場大雨，在火災發生之前也曾經下起陣雨，當地木板屋雖處於潮濕，可是烈火還是足以將屋子燒成廢墟。

大火是在今日凌晨1時左右燒起，根據目擊者，大火是從文達通往日和谷路旁山頂第三間住家開始燒起，火勢在短短半個小時內迅速蔓延開來，瞬間燒掉了15間住家。

首先失火住家為印裔家庭所住，事發時他們身在外地，所以屋內空無一人。失火原因仍在調查中。

彭亨州消防及拯救局行動中心官員阿末阿法拉發表文告指出，該中心是在1時08分左右接到投報，馬上通知立卑消拯局和勞勿消拯救，以及瓜拉加里志願消防隊派員前往救火。

“第一輛消防車在1時32分抵達災場時，消防員發現15間住家已經被火海包圍。

“立卑和勞勿兩地消防局和瓜拉加里及彭亨第三區志願消防隊動員26人前往執行滅火任務，火勢在2時32分受到控制。”

積卡州議員李亞旺凌晨1時05分與妻子林鑰媚和侄兒夫婦從吉蘭丹探望兒子後返回日利谷住家途中，發現山頂處其中一間屋子正在著火燃燒。

林鑰媚說，火勢從第三間住家迅速蔓延開來，熊熊烈火將鄰近屋子吞噬。

“大火蔓延至其它屋子前，我趕緊截停路過車輛，要求給予協助，車內兩個馬來青年得知情況之後趕快去敲附近住家的門，過後有更多的人加入敲門行列。”

她說，雖然住在災場附近的村民得以及時逃生，可是住家卻在短短半個小時之內陷入火海，家當全毀，令她感到心酸。

國家元首阿都拉陛下今午抵達文達新村慰問災黎，同時也發給每一戶火災災黎1500令吉，彭亨宗教局也發給每家災黎300令吉，但不包括空置屋子。

阿都拉對災黎的遭遇感到難過，他希望這能夠成為大家的借鏡。他說，災難隨時會發生，大家應該小心提防潛在的災難。

“就如陳舊建築物的電線要小心，因為這可能會帶來電線短路，導致火災的發生。”

他同情災黎的遭遇，希望大家勿太難過，縣署和相關福利單位將給予應有的援助。