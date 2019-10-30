2003至2017年破獲 雪銷毀73億元毒品







（芙蓉30日訊）雪州警方今日將價值73億令吉、重達14萬3240公斤的各式毒品，移交給森州廢料處理中心（Kualiti Alam）銷毀，這些都是警方於2003年至2017年期間，分別在鵝嘜、巴士北區和加影破案時起獲的毒品。

雪州總警長拿督諾阿佔今早在移交儀式上指出，銷毀行動會在符合環境保護條件下進行，涉及的毒品包括氯胺酮（俗稱K他命）、甲基安非他命、海洛因、可卡因、一粒眠（俗稱5仔）及化學物品如麻黃素（Ephedrine）。

“雪州警方於2018年至2019年期間，成功偵破10宗涉及非法煉毒廠的案件；今年1至9月，共逮捕1萬6318名涉及毒品人士，並起獲總值約7716萬令吉的毒品。”

僅來自雪3個縣區

同時，為了打擊毒品勾當，雪州警方也在掃毒行動中充公了總值約1073萬令吉的財產，包括現金、交通工具及房產屋業等。

他強調，這次銷毀的毒品僅是來自雪州其中3個縣區，其他縣區所起獲的毒品，需待結案後才能銷毀，而雪州共有16個縣區，其他縣區起獲的毒品份量和價值肯定比這次銷毀的更多。

另外，提及清除涉毒警員而展開的“藍魔行動”（Ops Blue Devil），諾阿佔指出，雪州警方至今逮捕了35名涉毒警察，其中22人被控上庭，落網者包括警長級和助理警監（ASP）級別。

“對於這項'清理門戶'行動，我們絕不妥協，也會繼續嚴厲執法，凡是落網的警員都會被提控上庭，不會給他們機會，因為這些人對警隊的形象造成損害。 ”

交森廢料處理中心銷毀

森州廢料處理中心Cenviro公司營運總監佐哈里加里爾解釋，以往準備銷毀的毒品會直接在中心進行移交，但中心目前正在進行維修與保養工程，所以這次改在附近的d'Tempat俱樂部移交。

“我們會採用廢料轉換能源（Waste To Energy）技術將這些毒品銷毀，進而轉換成能源。以目前的技術容量來看，我們一年內能夠處理3萬3000公噸的廢料，並生產3.4兆瓦新能源，足以使9400間住家亮燈。”

他說，此項技術以高效率及低碳的方式處理廢料，對環境保護更為友善。