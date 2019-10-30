交局籲司機勿聽謠言 新職業駕照才須新健檢表格

（關丹30日訊）陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁提醒擁有職業駕駛執照的公共交通及貨車司機，不要聽信傳言指該局已更改要更新駕照的表格和需附上健康檢查表格（JPJL8A）。

他重申，只有想要申請職業駕駛執照的司機，才必須使用新的健康檢查表格（JPJL8A）。

“任何要更新相關駕照的司機，依然用回舊有的JPJL8表格更新駕照。”

他今午在彭亨州陸路交通局總部召開記者會時，這麼指出。在場者尚有彭亨州陸路交通局局長莫哈末阿都拉。

“會引起混淆的原因是日前在社交網絡上，有一些駕駛者誤以為該局已更改了更新表格，及在網上發表抗議和不滿言論，認為該局要所有的更新駕照的司機需附上健康檢查報告，此舉影響到駕駛者的飯碗。

“我們（陸路交通局）並沒有實施新的政策，希望大眾，尤其是商業駕照持有人勿聽信他人謠言。”

他也呼籲存有疑惑者，可直接向該局或鄰近分局了解實狀，以釐清事情真相。

他說，至於新申請商業駕照者，所使用的健康檢查表格（JPJL8A）已從舊有的15頁簡化至9頁，讓一些人士認為該表格是新更改表格，除了新申請者需要附上健康檢查表格，舊持有者也同樣需要附上。

“根據該局10月份申請更新貨車執照（GDL）的司機共有6萬4463人，成功獲得更新者是5萬3509人，失敗者1萬零954人。

“而公共服務交通執照（PSV）申請更新的駕駛者共有3萬4541人，成功獲得更新者1萬1019人，而失敗者是2萬3522人。”

他說，失敗獲得更新的原因主要是有拖欠交通罰單未繳付，且已被列為黑名單。

“其他的失敗的原因是在申請更新執照時資料不齊全、駕照已逾期超過3年，持有人需重考駕照。”

他說，還有一些駕駛者因為健康狀況已明顯不符合從事司機工作，他們也無法獲得駕照更新。