距離2020年僅3個月 流年程運書面市







（馬口30日訊）目前距離2020（雙靈）農曆康子鼠年（陽曆1月25日）還有3個月，馬口區已出現如中國、香港、台灣和本地的中文版流年程運書籍，難得的是還有一本是英文版，不過香港因“反送中”示威事件而減少產量致醞釀起價。

農曆十月初一過了2天，還有92天將迎來雙靈年，然而馬口書店已擺出超過十餘款式的程運書供售賣，包括來自本地、香港、台灣及中國版本。在琳瑯滿目的運程書中，有一本是英文版，由華裔Master Wong著作。

據一名受英文教育的伍先生表示，翻閱2020年英文版的程運書，找到太歲翻譯為“Tai Sui”，至於明年值勤太歲盧秘將軍英文名是“General Lui Pie”，而去年2019年的太歲謝太將軍英文則翻譯為“General Seh Tai”，當時引起一些受英文教育者誤以為是謝先生的太太“Mrs Seh”而鬧出笑話。

他認為，英文版的流年運程書寫法用詞水凖高，並鼓勵學習英文的學生，不彷閱讀此物以提高英文水準，也可了解華裔春節歷史及人文歷史，一舉兩得。

反送中示威影響印刷

明利書店的林明徳受詢表示，歷年來的春節程運書都是在9至10月間提早進貨銷售，不過由於香港在今年6月間發生“反送中”的街頭示威事件影響印刷行業，導致多款的華文及英文版的程運書大量減少。

他指出，香港印刷的流年運程書“通勝”至今還沒有運至大馬，不排除若在接近農曆新年前推出，價錢將會漲一至兩倍，至於台灣及中國也不列外，有關國家的十餘款式流年程運書的價格是從10至30令吉不等。

他說，目前我國的農產品膠價與棕油價跌入底谷，特別是華裔膠工每公斤膠絲售價才2令吉左右，等於要割5公斤的膠絲才能買到一本10令吉最便宜的流年程運書，因此相信今年的銷量會比去年差，可謂“流年不利，雪上加霜”。