副揆：保護樂齡基本權利 政府草擬老年人法案

（太平30日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎指出，政府正在起草擬一項針對老年人的法案，注重促進和保護樂齡人士的基本權利，并預定將在2021年提呈國會。

她說，草案仍處於草擬初期，而政府也獲得馬來亞大學（馬大有限公司）的協助，共同審查和制定草案的範圍、框架和內容。

也是婦女及家庭發展部長的旺阿茲莎今日在太平為“樂齡友善城”的試點項目開幕時說，到了2020年，霹靂州有望成為國內擁有最多樂齡人士的州屬，屆時老年人口將達到38.5萬，佔260萬總人口的14.9%。

太平打造樂齡友善城

“鑑於今後幾年全國人口老化的情況，政府通過婦女，家庭及發展部、霹靂州政府、太平市議會及聯合國開發基金（開發署）合作，草擬了樂齡友善城試點項目，以打造一個對樂齡人士友善的城市，并從聯合國發展基金會獲得資金，以全面研究太平市作為樂齡友善城的現狀。”

旺阿茲莎指出，根據世界衛生組織的國際準則，樂齡友善城將通過與4個目標群體，以達到老年人、殘疾人、婦女和兒童的需求。

旺阿茲莎說，除了樂齡友善城市項目外，婦女及家庭發展部也正在擬定一項長期的老年護理模式，以便把醫院所提供的服務，與家庭和社區服務相結合。

她說，根據統計局預測數據，我國在達到2030年時，總人口的15.3%將是60歲及以上者，即樂齡人數將在全國3810萬的人口中，占了580萬人。

“根據世界衛生組織的數據顯示，移民或居住在城市中的老年人比例與年輕人相近，並以相同的速度增長，到了2050年時，發展國家將會有四分之一的樂齡人士居住在城市。”

她表示，政府非常照顧老年人，包括每個月為合資格的老年人提供350令吉的福利援助，社會福利部下的老人院也收容及照顧老年人。

“衛生部全國健康和發病率調查的結果顯示，非傳染性疾病的患病率也隨著年齡的增長而增加，當中老年人患上的高血壓和糖尿病等非傳染性疾病，如果不接受早期治療，會使患者長期罹患中風和心臟病等併發症。”

尼爾斯：2050年我國城市化達90%

聯合國駐馬來西亞、新加坡和汶萊開發計劃署代表尼爾斯指出，我國的城市化率目前為75%，預計到了2050年將攀升至近90%。

他說，由于死亡率和生育率都下降，到了2040年，年齡在60歲及以上的馬來西亞人預計將佔總人口的近20%。

“人口老化不僅給社會保障和醫療保健帶來壓力，而且也引發有關如何預測和組織對周遭的支持體系，生活方式選擇和公民參與的未來趨勢的問題。”

尼爾斯指出，上述問題都直接關係到各國政府的政策選擇，另一方面則提供機會讓政府探討如何激勵制度，以使老年人逐漸成為當地社區的資源和改革推動者。

他說，根據2030年可持續發展議程，和可持續發展城市與社區可持續發展目標，聯合國發展計劃署在許多國家及地區，與多個政府合作，以確保城市在創建方面擁有包容性及適應力，以及以人為本的可持續性發展。他認為，太平樂齡友善城的重點將擁有包容性，并將為老年人營造一個適合居住的環境。

霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙說，太平近年來不斷贏得各項國際及國內榮譽，因此推行“樂齡友善城”非常適合。

他指出，上述計划將花費5年的時間落實，當中必須遵循世界衛生組織的多項準繩，包括提供各有關對樂齡人士友好的設備，如室外空間和建筑、交通、住宅、社會參与、社區及健康服務等，讓樂齡人士能生活得更健康及愉快。

蔡依霖盼推動社區導向發展

十八丁選區協調官蔡依霖說，馬來西亞有很多社區空間可被重新設計及使用，因此希望未來在太平的“樂齡友善城鎮計划”里，能推動社區學堂、社區圖書館及社區菜園等，讓長輩能有個更友善的社區，快樂健康活到老、學到老。她舉例，在人口老化的國家如日本及台灣，皆已開始并逐步實踐“社區導向型發展” ，重視社區樂齡化的問題，并改善規划社區使用空間。