青年禍不單行 30年前患癌 30年後撞癱









（吉隆坡30日訊）32歲的麥子安出世不久就被診斷患上血癌，所幸獲得社會伸出援手助他渡過難關。可是，偏偏禍不單行，他日前在送貨工作途中被無良轎車司機撞後逃，重傷入院搶救，目前身體半邊癱瘓，且無法正常進食，需要靠輸入營養液維持身體所需。

麥子安的母親鄭慧玲今日聲淚俱下的哭求目擊者挺身而出，還原事發經過，給回兒子一個公道。

半身癱瘓無法進食

麥子安命運坎坷，30年前曾患上血癌，由於家境貧窮沒錢醫治，其母親鄭慧玲曾向馬華公共服務與投訴部主任拿督斯里張天賜求助，並成功籌到8萬令吉醫藥費。

30年後的今天，麥子安被人撞後逃而重傷躺在醫院，鄭慧玲淚流滿面地再度求助張天賜，真讓人心疼。

麥子安是在本月12日在送貨途中被轎車司機撞後逃，重傷入院搶救，由於傷勢嚴重，至今仍未能出院。鄭慧玲呼籲目擊者挺身而出提供線索，協助警方揪出肇禍司機。

據鄭慧說，兒子是本月12日下午1時左右，在Jalan Besi路段被一輛銀色的Viva轎車撞後逃。

2名目擊者向她透露，事發時，肇禍司機駕駛速度快速，撞到麥子安後不顧而去，當時他們為了救傷者，來不及追上攔截肇禍司機，讓對方成功逃脫。

鄭慧玲於16日向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜求助，並在後者的安排下，於今日召開記者會，懇求車禍目擊者現身作證或提供證據。

鄭慧玲是單親媽媽，育有3名孩子，麥子安是她的次子。車禍當天下午2時17分，一名華裔婦女通過麥子安的手機撥電給她，告知麥子安發生車禍。

她說，撥電給她的華裔婦女是其中一名目擊者，她與另一名巫裔男子目擊者看到其次子被一輛銀色Viva轎車撞後逃，當時肇禍司機行駛快速。

“該名巫裔男子當時駕著摩多，本來他要追上攔截轎車司機，但是看到我兒子被摩多壓著，而選擇先救我兒子，只好眼睜睜讓司機逃走。”

“至於該名華裔婦女，雖然她車上有安裝行車記錄器，可是當時她的行車記錄器沒有植入記憶卡，所以沒有攝錄到車禍經過。”

車禍10小時後動手術

鄭慧玲透露，兒子被救護車送到沙登中央醫院搶救，但當時該醫院沒有醫生，而被轉到吉隆坡中央醫院，無奈該醫院沒有床位，直到午夜12時才被推入手術室進行手術。

手術後，傷者被送返沙登中央醫院觀察。醫生表示，傷者腦部右後方有骨折，而且有溢血的現象。

院方是在本月14日發現傷者的腦部仍有溢血的情況，而再度將他送回吉隆坡中央醫院醫治，至今仍留院觀察中。

來自霹靂州安順的鄭慧玲在記者會上哭訴，兒子身體半邊癱瘓，且無法正常進食，需要靠輸入營養液維持身體所需。

“他雖然可以開口說話，但是思緒不清。”

張天賜呼籲任何目睹車禍經過的公眾人士，可聯絡馬華公共服務及投訴部，聯絡號碼為03-22033888。