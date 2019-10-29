政府推動吸毒除罪化 賽沙迪：吸毒者不應坐牢

（吉隆坡29日訊）青年及體育部長賽沙迪說，吸毒者不是罪犯，所以不應該被監禁，因此，政府將成立一個以內政部為首，並涵蓋青體部及政府首席秘書的委員會，以加速推動“吸毒者除罪化”政策。

“政府是於上周召開的內閣會議中達致上述決定。今年10月15日，首相敦馬哈迪主持了一場關於毒品的特委會會議，並深入探討為吸毒者除罪的方案。在這項會議結束後，由內政部長慕尤丁所領導的內政部將帶頭處理此事。”

他披露，內閣已於上週決定成立一個委員會，以加速處理此事，而此委員會將涵蓋青體部和政府首席秘書，以便能盡速解決這項問題。

賽沙迪週二在國會走廊召開記者會時也說，該委員會涉及多個部門，而馬哈迪也已指示政府首席秘書和青體部與內政部討論此事，以加速處理吸毒除罪化一事。

“根據2018年的數據，有1萬8967名青年染上毒癮，而有毒癮的成年人則為6300人，換句話說，青年毒品使用者是成年人的3倍，因此，青體部也加入該委員會。”

吸毒者留案底難重返社會 “前途被毀或再度吸毒”

賽沙迪說，一旦吸毒者被判監禁，他們就會留下案底，且前途因此被毀，而當他們出獄後想要重返職場時也將會面對許多問題，這或將導致他們出獄後再度吸毒。

“因此，青體部和我在內閣及特委會會議上的立場是，我們對待毒品成癮者和毒販的方式應有所區別，因成癮不是一種罪，所以吸毒者不應該坐牢。”

“我們了解毒品是一種逃避的工具，若社會將他們推至絕境，吸毒將成為他們逃避問題時的選項。”

“這是錯誤的（做法），但事實就是如此。”

此外，他說，許多被判罪的青年吸毒犯多出身貧窮，沒有資源聘請律師為自己辯護。

因此，他認為，當局應該以康復治療（Rehabilitation）的方式協助吸毒者重返社會。

“我們需要以同理心來解決這個問題。這是青年的問題，也是國家的問題。雖然社會對此有所反彈，（但）我們的責任是改變人們的心靈和思想。”