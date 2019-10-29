【丹絨比艾補選】 魏家祥指達協議 拒答是否黃日昇 國陣週三宣佈選將

（吉隆坡29日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，國陣將於明天晚上8時在笨珍國陣丹絨比艾行動室公佈丹絨比艾的候選人，矢要重奪失掉的議席。

“我跟巫統主席拿督斯里阿末扎希和身在國外的國大黨主席丹斯里維尼斯瓦蘭今天傍晚已通過視頻會議，就丹絨比艾候選人一事進行商討，並達成共識。”

有消息指出，國陣已達成協議，讓馬華推舉的候選人拿督斯里黃日昇將競逐丹絨比艾國席，對此他不置可否：“反正明天都要宣布候選人，既然有這樣的一個儀式，就讓這個儀式完成，反正大家可以進行猜測。”

魏家祥今日在國會下議院走廊接受媒體詢問時指出，國陣早前已把宣布日期定於10月30日，三黨主席經過商議後，已經正式敲定候選人。

“其實國陣會議有兩種機制，第一個是三黨黨魁進行聯席會議，三張票不能二對一或者一對二，而是必須一致的。”

他說，國陣將在昨天推介國陣競選機關的地點宣布候選人，並會全力以赴，確保他們重奪這個議席。

“我們非常重視這次補選，為此會號召更多人出席，壯大聲勢。”

三黨達協議 國陣最高理事會臨時取消

據消息披露，原定晚間舉行的國陣最高理事會臨時取消，因三黨領袖，即巫統主席拿督斯里阿末扎希、馬華總會長拿督斯里魏家祥及國大黨主席丹斯里威納斯瓦蘭已達致協議。

丹絨比艾國席預料將會交由馬華推舉的候選人——拿督斯里黃日昇上陣。

由於補選的提名日落在11月2日，因此，相信國陣將在明天正式宣佈代表出征丹絨比艾的國陣候選人。

早前，馬華曾表示，若最終巫統執意上陣，馬華將不惜利用自己的旗幟競選。

國陣昨天已大陣仗在丹絨比艾推介競選機制，惟最終沒如希盟般在宣佈候選人，顯示國陣未在候選人人選上達成共識。馬華總秘書拿督張盛聞說，這是因為國陣仍未召開最高理事會會議。