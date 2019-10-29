財長：2017至2020年期間 政府須為1MDB償還139億

（布城29日訊）財政部長林冠英說，財政部和財政部長機構於2017年至2020年期間，必須為一個馬來西亞發展公司（1MDB）和SRC國際私人有限公司償還高達139億令吉的債務。

他說，就如2020年財政預算案中的宣布，政府已為2020年準備27億令吉，以償還一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司的債務；今年必須償還24億令吉。

他於今日發文告說，除了使用公款，償還這些債務的錢也來自目前成功追討一個馬來西亞發展公司資產所獲得的資金14億5000萬令吉，以及民眾捐給馬來西亞希望基金的2億零300萬令吉。

“政府（財政部和財政部長機構）已為一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司償還的債務，包括2017年的67億令吉及2018年的21億令吉；準備的金額包括2019年的24億令吉及2020年的27億令吉，2017至2020年的總數為139億令吉。”

林冠英說，前朝政府隱藏一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司必須償還的債務，直到希盟政府於2018年5月9日擔任政府後才將此公諸於世；而明顯的是，這些都是前朝政府竊賊治國所留下的後遺癥。

他說，在前朝政府的執政下，一個馬來西亞發展公司弊案和其他貪污案件導致大馬損失高達約1500億令吉；單是一個馬來西亞發展公司案件就必須承擔高達510億令吉的債務及負資產（包括利息），要到2039年才能還清。

“想像如果將償還2017年至2020年一個馬來西亞發展公司和SRC國際公司債務的139億令吉可以用於照顧人民福利，會有多大的影嚮；政府將致力於兌現承諾，包括進行發展及照顧人民的福利。”