​後座乘客須系安全帶 陸兆福：明年執法

（吉隆坡29日訊）交通部長陸兆福宣布，明年將落實長途巴士及轎車後座乘客系上安全帶，以及強制汽車後座安裝嬰兒安全座椅的執法行動。

他說，由於嬰兒安全座椅措施的落實面對一些負面與拒絕聲音，他已指示執法當局落實更多的勸導運動，先讓民眾了解其必要性，之後才會嚴厲執法。

他於今日為亞太平洋道路安全研討會主持開幕後召開記者會說，一天不執法就沒人會遵循，更重要的是，執法不是為了懲罰，而是要保障民眾的安全，因此交通部必須表明立場。

他指出，就如轎車後座系綁安全帶措施落實了10年以及聯邦大道設有摩多車道，但還是有很多乘客不系綁安全帶及騎士不使用摩多車道。

審查大道安全評級

他坦承，聯邦大道是因為存在執法弱點，導致很多騎士寧可在大道上行駛也不使用摩多車道，因此必須加以關註。

針對“蚊子腳車”（Basikal Lajak）的執法問題，陸兆福認為，陸路交通局有必要聯合警方展開系統化且有效的執法，以確保在繁忙道路不會有飆“蚊子腳車”的問題。

他說，由於目前還沒有懲罰“蚊子腳車”黨的父母的法律，但父母有責任監督孩子的行為。

較早前，陸兆福在致詞時提及他的哥哥在他4歲時因車禍喪命的傷痛，並指這項傷痛需要時間療愈，但已證明道路安全的重要。

他透露，“馬來西亞道路評估計劃”（MyRAP）已審查了1萬1000公里的高速大道、聯邦及州際公路，4大道網絡超過95%延伸路段得到3星或更高的安全評級。

他說，隨著高速公路的500多個位置得到改善，也因此大大降低發生意外的風險。

出席者包括道路安全研究院主席拿督蘇立星和總監西蒂紮哈拉，以及國際道路評估組織（iRAP）董事經理格雷和全球道路安全夥伴公司首席執行員戴夫。