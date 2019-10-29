97年經濟危機助大亨獲利 敦馬發文道歉

（吉隆坡29日訊）首相敦馬哈迪坦承，他於1997年至1998年間發生經濟危機時的處理方式，幫助了馬來西亞的大亨獲利，他為此致歉。

他今日在其部落格貼文：“是的，我們解決危機的手法，幫助了這些馬來西亞大亨。如果我們不幫助這些大亨，讓他們的生意蒙受虧損、失敗，然後被逼結束，那真是極好的。”

“如此一來，所有員工（不論貧富）都將失業，出口也會下跌，也不會再有外匯流入馬來西亞市場。”

他指出，由於大部分稅款都是由大亨（的公司）所支付，政府也將失去所有公司稅與個人所得稅，大部分政府資金也將不見，國家行政與發展被逼中斷，所有基建也無法進行。

不過，馬哈迪在同時發表於臉書專頁及推特的貼文，重提當年處理1997年經濟危機時所採取的手法而幫助了大亨時，卻沒有說明是哪些大亨。

他指出，當政府因為失去大亨們所繳付的稅務後，被逼向不必繳稅的非大亨一族徵稅，這些人將會因此變成貧窮一族。

他說，70年代時，一些國家的大亨被殺死，財產被搶奪，執政者奪取他們的生意與貿易，以為這樣就可以完全占有他們的盈利。

“這就是問題所在，我為我自己在處理1997年至1998年期間的經濟危機時所採取的手法讓大亨們獲利，就此致歉。”