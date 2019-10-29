【門牌稅調整聽證會】魏祥敬：時間緊逼 缺席者沒得再上訴





（檳城29日訊）“反對產業估價委員會”今早9時至中午12時在檳島市政廳大廈，舉辦首場“門牌稅調整聽證會 ”，沒出席者將不獲第二次上訴機會。

檳島市政廳財務管理常務委員會交替主席魏祥敬說，今日聽證會處理的個案共有60個單位，分為組屋及排屋單位兩個組別。

他指出，組屋單位的上訴個案共51項，全是五條路珍珠大廈組屋的居民；排屋組別的上訴者共有9人，是來自日落洞本那瓦第一路、第二路及第三路的居民。

他說，在組屋單位上訴案中，2個單位是由業主親自出席，其餘49個單位是由該組屋共管機構代表，排屋組別僅有4人出席。

“我們不給予第二次上訴機會，是因為需處理的上訴個案有5萬4239個，需在明年3月完成，時間緊逼。”

他說，組屋單位的上訴理由主要是退休或樂齡，因無法負擔調漲後的門牌稅等。

魏祥敬在聽證會後對記者說，排屋組別的理由，分別是不認同門牌稅調幅，覺得當局評估的產業年值及產業出租年值，與實際不相符。我會聆聽及考量他們的理由，並會在明年3月後給上訴者一個明確決定。”

列席者包括檳島市政廳產業估價局主任蔣志鴻、公共衛生及執照常務委員會交替主席王宇航、提高檳市廳稅收及討債小組主任賽夫、檳島市議員陳慧萍及麥文強等。

孫女士盼當局體恤處境

上訴者孫女士（70歲）是首位到場者，是五條路珍珠大廈組屋的居民。她是退休人士，目前靠儲蓄過活，近期她需動切割白內障手術，因此在經濟上有“吃不消”的壓力。

她希望當局體恤處境。她在聽證會上被問及該處的租金行情，她坦言不在乎租金，因為她住的是自己購買的房屋。

五條路珍珠大廈共管機構代表馬先生（66歲）說，他今早是代表該組屋居民前來，他告知該委員會，該組屋居民大都以年老及退休者居多，調漲的門牌稅讓居民深感負擔，希望當局考慮減低門牌稅。

“相關委員會聆聽我上訴的原因後告知我等待結果，我希望能上訴成功。”