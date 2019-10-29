商家：推廣喝酒不開車即可 限酒令恐打擊酒業





（檳城29日訊）針對檳州行政議員阿菲夫建議的限酒令，受訪酒商認為，若限酒令果真落實定將衝擊酒業；酒商普遍也認為，大力推廣並灌輸“開車不喝酒，喝酒不開車”安全喝酒的概念更為可行。

一名不願具名的酒商接受光明日報訪問說，限酒令似乎有點矯枉過正。他認為，台灣在教育安全喝酒方面做得相當不錯，值得我國參考。

“當地喝酒人士都了解‘開車不喝酒，喝酒不開車’概念，深知酒駕害人害己。當地喝酒地方也有很多計程車待候，電召車也很便捷，方便人們喝酒後選擇搭車回家，避免冒險酒駕。”

北馬酒商公會會長陳文斌受訪說，限酒令還處在議員個人建議階段，待具體執行方案及細節出爐，才能評斷限酒令在本地的可行性及影響程度；但若限酒令真落實，可以預見，酒吧將首當其衝。

紐尼爾森市特定場所禁酒

根據紐西蘭尼爾森市地方政府的官網，地方政府把當地劃定了特定公共場所劃定為禁酒區（Alcohol Ban Areas），這些地區主要為公園、走道、停車場、遊樂場及沙灘。

當中有的是每週7天每天24小時全面禁酒，有的則是每天晚上9時至隔天早上7時禁酒。根據官網，尼爾森市地方政府允許民眾申請在這些地區舉辦涉及少量酒精的低風險活動，比如公園婚禮。

光明臉書專頁民調

59%網民反對限酒令

《光明日報》臉書專頁今日針對限酒令建議展開民調，在4小時內接獲約3700人投票，當中41%網民贊同限酒令，另外59%反對。

一些持反對想法的民眾直言，這是“愚蠢”、“多餘”、“白痴的想法”、“指標不治本”。也有網民留言“不要借題發揮變成依斯蘭教州”。

另有網民留言，這個是教育問題，不是限制就能解決；喝酒沒有什麼問題，但酒駕就是一種禍；喝酒就不要駕車，害人害己；加重酒駕罪刑會更加好執行。

也有網民提出，我國沒有提供代駕服務，公共交通也不方便，是導致部份民眾喝酒後冒險酒駕的原因。