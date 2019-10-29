網籌緊急援助金 許家4兄妹獲51.8萬





（檳城29日訊）檳城中華小學家教協會在3周前為許家4兄妹在網上發起緊急援助金，目前共籌獲51萬8000令吉，該會定在本月31日移交予4兄妹。

許家四兄妹早前因雙親相繼病逝，兄妹4人對教育費感到煩惱，除大哥許凱文已輟學外，妹妹許慧婷在中華中學就讀，弟弟許凱勝及凱明在中華小學A校就讀6年級及2年級。

家協主席郭榮羅昨晚在記者會上感謝各方善心人士及州議員熱心資助，他建議校方為4兄妹成立基金會，會員包括律師、會計師及校方代表，為4兄妹籌募生活費及深造學費。

許凱文感謝各方資助，也承諾會擔起長兄如父的責任，監督弟妹的學業，並教導他們向善，不走歪路。

校友會主席拿督吳侲賦補充，所籌總數中也包括校友會籌獲的1萬5000令吉，希望能緩解孩子們的生活費用。

另外，历任校友會理事探討8年，中華校友會慈善教育基金正式成立，並在明年1月21日舉辦“2020年庚子人日夜夫子宴”新春大團拜，為教育基金籌募25萬令吉啓動資金，希望校友踴躍購券出席。

他說，中華學子多數屬中下階層的清寒生，校方常年贊助也逐漸難以負荷，經商議後決定創立慈善教育基金會，為學子緩解經濟負擔，也助母校提升校內設施。

他說，夫子宴是充滿儒家特色的文化活動，旨在團聚校友，也會表揚10名對國家經濟、文化及教育領域有貢獻的卓越校友，希望校友踴躍出席，見證昔日同窗的輝煌。

“2020年庚子人日夜夫子宴”新春大團拜餐券為108令吉，有意者可聯絡大團拜總策劃洪世銘：0123289793。

會上也移交1萬5000令吉糢擬支票予許家4兄妹，吳侲賦補充，該款項已匯入緊急援助金戶頭，待31日正式通過校方移交款項予許家家屬。

許凱文也應允加入校友會，回饋中華學校及學弟妹。

出席者尚有校友會副會長傅裕興、交際主任鄭達明、許氏兄妹監護人許志達及阿依淡州議員黃順祥。(CYL)

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校友會分發入會表格給許凱文（左四）填寫，左起為傅裕興、吳侲賦、黃順祥及鄭達明。

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校友會移交糢擬支票予許家兄妹，右一為郭榮羅。