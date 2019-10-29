民政副總秘書 溫蒂征丹絨比艾補選

（吉隆坡29日訊）民政黨主席拿督劉華才今宣布，該黨決定委派副總秘書兼婦女組副主席溫蒂，以民政黨黨旗出戰柔佛州丹絨比艾國席補選。

這是自民政黨退出國陣後，參與的首場補選，也是民政黨闊別50年後，第二次以自家黨旗出戰選舉。

民政黨全國主席拿督劉華才在民政黨總部召開記者會作出這項宣布，並向在場者介紹這名女將候選人。出席者包括民政黨顧問拿督斯里馬袖強，後者也是民政黨前主席。

執業律師 能講華語

38歲的溫蒂是一名華印裔混血兒，能說一口流利華語。她擁有12年從政經驗，是一名執業律師，同時也擁有會計師資格。原本上屆大選她獲派出征士姑來州席，無奈民政黨讓路給國大黨而無緣上陣。

劉華才說，民政黨這次參選，是要讓丹絨比艾選民有多一個選擇。

他提到，希盟政府執政一年多以來，並沒兌現第14屆大選的競選宣言，民政黨希望通過這次的參選，向希盟政府表達人民的不滿。

“我們看到希盟政府在這1年5個月執政內，並沒搞好國家經濟，反而是花時間在政治的權力鬥爭上。我們要在這場補選上告訴希盟政府，人民對他們的不滿。”

他坦言，民政黨這次是在有限資源下參選，因此只能靠策略迎戰，他歡迎任何認同民政黨理念的政黨、非政府組織或人士給予民政黨任何形式的支持，好讓民政黨可在這場補選旗開得勝。

他也感謝一些商家和企業在這場補選給予民政黨精神和資源上的支持，但這是仍不足夠，他希望商家們繼續給予民政黨支援。

“丹絨比艾國席補選對民政黨而言意義重大，我們希望丹絨比艾的選民可給民政黨一個機會，讓第三股勢力從這場補選開始。”

劉華才披露，該黨共收到6名人選名單，中委會是在昨晚才敲定最終人選，即溫蒂出戰這場補選。

“黨事先已跟6名人選達成協議，即如果沒中選，也要萬眾一心支持民政黨，協助黨打這場漂亮的戰。”

我國僅逾20%女性從政

溫蒂從黨主席劉華才手中接過委任狀後，發表感言時聲稱，我國從政的女性不多，只有20多巴仙，她希望通過這次出來競選，可鼓勵更多女性從政。

她說，她是土生土長的新山人，之後移居古來生活。

她認為，馬來西亞是個多元種族的國家，所以不應以種族來劃定候選人，而是應該以能力為優先。

被問到自己身為非馬來人，會否擔心在這場補選中很難爭取馬來選民的支持時，她則表示，不會擔心，並說非馬來人候選人，不一定爭取不到馬來人的支持。