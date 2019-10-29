加馬超級市場外休閒區 多天下雨長凳桌子嚴重發霉





（檳城27日訊）風車路加馬超級市場外的一個空地被市政廳打造成“喬治市商業改進區計劃”（BIDS）休閒區，美觀新穎的設計讓人耳目一新。然而多天下雨後讓處的木質長凳、桌子及花圃牆都出現嚴重發霉的現象。

民眾致電報館投訴，希望當局處理有關霉菌，以免民眾坐後會受霉菌所感染。

一名民眾羅小姐今日向《光明日報）投訴，她說，有關木凳桌及花圃牆都發霉了，黃色與橙色相間非常噁心，她不敢去碰深怕皮膚被感染。

她希望市政廳人員可以盡快解決問題，以免更多霉菌的出現。

該處被打造成休閒區的原意，是讓民眾在此空間休閒曬曬太陽、休息或一邊喝茶一邊閱讀，但霉菌的出現已使民眾不敢接近。

本報記者接到投訴後前往處空間觀察，發現該處的木凳及花圃牆真的已發霉，而該空間更是空無一人，白白浪費了當局的用心。

對此，檳島市議員陳慧萍受訪時說，她也已經接到民眾的投訴，並且已安排職員前往上述地點檢查，過後會安排清除霉菌的工作。

她說，木凳桌及花圃牆會發霉，應該是由多個因素造成，相關官員會進行詳細的檢查以裁定其原因，之後再尋找適合的質料來取代。

“市政廳官員都有相關經驗，因此，會提出解決方案，目前已經在探討會質料。”

她說，該休閒區經常會有人前往清理與打掃衛生，當局建設這類小休閒空間，是為了提升檳城人的生活素質。

這項“喬治市商業改進區計劃”（BIDS）是在今年的2月20日推行，於8月間竣工耗資386萬令吉。

此計劃由檳島市政廳撥款推行，並配合LA21（地方21世紀議程）計劃，也向當地商家及居民交流後進行，希望打造一個適合經商的環境。

該區提升後，除了加寬人行道，還增加許多基本設施及美化，包括增加樹木及燈光等