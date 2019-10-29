遏止酒駕 阿菲夫建議 特定時間地點限制喝酒

（檳城29日訊）檳州衛生委員會主席阿菲夫認為，政府應擬定新的法令以減低因酒精而發生的意外，他建議政府在特定的時間及地點限制喝酒。

“政府可以仿傚紐西蘭的尼爾森市，從晚上9點到隔天清晨7點，在特定的地方限制喝酒。”

他說，在這基礎上，也必須嚴厲懲罰在公共場合喝得酩酊大醉者，這也會讓喝醉酒者不敢貿然喝酒駕駛。

他今日發表文告說，在這事項上，聯邦政府與州政府及相關部門必須互相配合，才能確保本地的道路在沒有酒駕司機的情況下變得更加的安全。

對於檳島市政廳衛生官員莫哈末甘尼被酒駕者撞斃的事件，他深表悲痛，並對其家屬致以深切的慰問。

他說，每一年都有許多因酒駕而發生的車禍，此趨勢已到了讓人感到擔憂的地步。根據世界經濟論壇的報告，世界每年有120萬條生命因酒精而死亡，其中酒駕是主要原因。讓人痛心的是，大部份因酒駕而被犧牲的是屬於15到29歲的年輕人。

世界衛生組織的數據也顯示，有69%的死亡車禍的司機是涉及酒駕，這情況在發展中國尤其嚴重。

他說，馬來西亞從2010到2015共發生1035宗車禍，其中有 618人死亡，當中有大部份也是涉及酒精。

他認為，目前雖有一定的法令，但這些法令並不足於阻遏這類事件的發生，所以必須盡早修改條例，把酒精所造成的車禍率減低。

他不否認牢獄是具有一定的阻嚇作用，但他認同斯里德里瑪州議員的看法，即現有一次性的法令，對減低酒駕無法取到直接性與長遠性的效果。

“身為檳州行政議員，我必須確保檳人民的安全，我會向州政府作出有效性建議與尋策。檳州也是時候阻遏這類事件的發生，不要再有無辜性命的犧牲。”